Hiếm hoi lắm khán giả mới lại thấy Lam Trường, Đan Trường, Mạnh Quỳnh, Đan Nguyên... cùng quy tụ trong một khung hình.

Sao Việt ngày 30/5: Ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ loạt ảnh chụp trong hậu trường cùng các đàn anh Đan Trường, Lam Trường, Quang Dũng, Mạnh Quỳnh, Đan Nguyên... Đây đều là những mỹ nam một thời của làng nhạc Việt. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Thu Thủy lên tiếng xác nhận đang mang thai với chồng trẻ kém 10 tuổi. Nữ ca sĩ viết: "Thật ra Thuỷ chưa muốn công bố với mọi người vì muốn cho con khoẻ mạnh cứng cáp hơn rồi mới thông báo cho mọi người chia vui cùng gia đình Thuỷ! Cảm ơn Trời Phật đã mang con đến với ba mẹ, mẹ và ba mong con thật khoẻ mạnh. Anh hai Henry cũng mong em nè, ngày nào cũng ôm bụng mẹ để nói chuyện với em hết".

Thu Minh chia sẻ hình ảnh con trai đã lớn nhân dịp cậu bé sinh nhật tròn 5 tuổi. "Mỗi ngày cao lớn mạnh mẽ hơn lên, đẹp trai dẻo miệng láu cá khỏi nói rồi nhưng bớt bướng và nóng tính lại nhé không là tôi đánh thiệt đó chứ không hù như mấy năm trước đâu. Và đặc biệt nên nhớ : Mami is the boss not daddy nhé (tạm dịch: Mẹ mới có quyền hơn bố nhé)", nữ ca sĩ tâm sự.

Diễm My 9X khoe khoảnh khắc tình tứ trong chuyến nghỉ dưỡng bên bạn trai doanh nhân.

Trấn Thành gây chú ý khi đăng tải bức ảnh ngày ấy - bây giờ của mẹ và em gái. Theo đó, cả hai đã cùng nhau tái hiện lại khoảnh khắc cách đây 27 năm để so sánh sự thay đổi sau gần 3 thập kỷ. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự yêu thích của khán giả.

"Anh ngồi đây từ chiều tới giờ", ca sĩ Công Vinh khoe khung cảnh đẹp như mơ trong chuyến du lịch Nha Trang.

Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc xinh đẹp khi thực hiện trào lưu để sơn lên vai. "Nhan sắc chỉ nở hoa rực rỡ đúng một lần trong đời. Vậy nở chưa? Hay đến rồi đi lúc nào em không biết ta?", nữ ca sĩ viết.

Khoe ảnh vườn mít trĩu quả, ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ: "Mùa hè mùa mít .... mùa xơi mít. Mời cả nhà xơi".

Lê Giang khoe ảnh hậu trường khi đang quay phim mới. Nữ nghệ sĩ dí dỏm: "Phim nay cười bể bụng, phim vui lắm nhé bà con. Nhìn mặt là cười không cần diễn, vui lắm".

Xuân Nghị 'Nhà trọ Balanha' khoe vẻ điển trai bất ngờ kèm chia sẻ: "Ví em như mặt trời vì nụ cười của em làm trái tim anh tan chảy".

