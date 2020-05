Nhân dịp cuối tuần, cặp đôi khoe khoảnh khắc ngọt ngào khi đi hẹn hò hâm nóng tình cảm khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Sao Việt ngày 31/5: Trên trang cá nhân, Hà Tăng chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên ông xã dịp cuối tuần. Không chỉ đăng ảnh 2 vợ chồng cùng diện áo đôi, Hà Tăng còn chia sẻ: "Out with my hubby" (tạm dịch: Ra ngoài cùng ông xã). Sau hơn 10 năm và có 2 thiên thần đáng yêu, cặp đôi vẫn luôn thể hiện tình cảm mặn nồng, quấn quýt khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Yaya Trương Nhi bức xúc chia sẻ bài đăng dài khi luôn bị gắn với tên Lương Bằng Quang dù đã chia tay 6 năm. Người đẹp viết: "Làm ơn hãy cạch cái tên LBQ ra khỏi cuộc đời tôi vì tôi cần tìm một nửa, vì hình ảnh anh ấy bây giờ chẳng còn mấy tốt đẹp như thời còn quen tôi. Tôi đã cố gắng dùng những lời nhẹ nhàng để báo chí và fans đừng nhắc, nhưng tôi thấy vẫn không hiệu quả. Tôi mong rằng đây là caption cuối cùng trong cuộc đời tôi phải dính tới 'bạn gái cũ LBQ".

Khánh Thi khoe dáng khi chạy bộ tập thể dục. "Chạy vài vòng thôi, chụp hình cho vui là chính. Sáng 6h dậy ra công viên thấy mọi thứ thật trong lành và hào hứng. Ở đời có rất nhiều điều ý nghĩa mà bạn còn chưa được khám phá", cô chia sẻ.

Bảo Thy hạnh phúc đón sinh nhật tuổi 31 cùng bạn bè, người thân.

Bốn chị em gái nhà Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trang lại khiến dân tình chú ý khi khoe sắc cùng nhau.

"Không có em gái để làm mấy chuyện này nên ông trời thưởng cho những đứa em trai ân cần vậy nè", khoảnh khắc Erik chỉnh váy cho Hoà Minzy được cô chia sẻ nhận nhiều sự chú ý.

Bảo Hân chia sẻ hình ảnh trong phim 'Những ngày không quên' kèm lời nhắn hài hước: "Mình vẫn tin là đi du học, ai ngờ là trông Jun học".

H'Hen Niê tiếp tục nhận được những lời khen gợi bởi hình ảnh mới đầy quyến rũ, năng động.

Đăng ảnh mặc áo tắm, á hậu Dương Tú Anh dí dỏm: "Bạn có 5 phút chụp bức ảnh này trước khi con khóc".

Soobin Hoàng Sơn khoe bức ảnh hồi nhỏ vô cùng đáng yêu.

MC Thanh Mai khoe nhan sắc xinh đẹp, sang chảnh ở tuổi 46.

Vân Hugo nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng xinh đẹp. Nữ MC đang chuẩn bị lên xe hoa lần 2 sau khi được bạn trai cầu hôn.

T.N