Lễ an vị cố nghệ sĩ Lệ Thu diễn ra tại nghĩa trang Peek Family (California, Mỹ). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lễ an vị được tổ chức đơn giản. Người thân và ca sĩ Phương Hồng Quế đến tiễn biệt nữ danh ca đều đeo khẩu trang.