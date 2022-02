Diễn viên "Vườn sao băng" Kim Hyun Joong sắp kết hôn cô gái ngoài showbiz nhưng sẽ không tổ chức tiệc cưới do tình hình phức tạp của dịch Covid-19.

Ngày 27/2, Kim Hyun Joong xác nhận tin sắp kết hôn trong một buổi biểu diễn online mang tên 'What I want to say'. Anh trực tiếp thông báo việc đính hôn cho người hâm mộ tham gia buổi hòa nhạc: "Tôi quyết định dành phần đời còn lại bên người đã ở cạnh, cùng vượt qua quãng thời gian khó khăn".

Ca sĩ, diễn viên Kim Hyun Joong. Vợ sắp cưới của anh không phải nghệ sĩ và đã gắn bó cùng nam diễn viên trong thời gian dài. Bên cạnh việc báo tin vui, anh không quên gửi lời cảm ơn đến các fan: "Nhìn lại quá khứ, cho đến giờ tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến, tôi chân thành biết ơn tất cả những người hâm mộ đã âm thầm sát cánh bên mình trong những ngày tháng khó khăn và đen tối. Tôi nghĩ hôm nay sẽ là một ngày ý nghĩa khi chúng ta được gặp nhau và tôi có thể trò chuyện với các bạn".

Tháng 8/2014, anh bị bạn gái cũ cáo buộc hành hung, khiến cô sảy thai. Cô nói rằng cô bị nhiều vết thương, vết bầm tím ở mặt, ngực, cánh tay, bụng, gãy xương sườn. Kim Hyun Joong bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn vì vụ việc. Sau đó một tháng, anh xin lỗi nên bạn gái cũ rút đơn kiện và phải nộp phạt 5 triệu won.

Kim Hyun Joong.

Vụ việc khiến hình ảnh Hyun Joong bị ảnh hưởng dữ dội bởi trước nay anh được xem như “bạch mã hoàng tử” lịch lãm, lãng mạn trong lòng người hâm mộ. Scandal khiến phim Khi thời gian ngừng trôi (When time stopped) do anh đóng chính có tỷ lệ người xem thấp kỷ lục đài KBS. Năm 2020, dù nỗ lực trở lại, Kim Hyun Joong vẫn bị công chúng phản đối và ghẻ lạnh.

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, là trưởng nhóm nhạc thần tượng SS501, được chú ý với vai Yoon Ji Hoo trong phim Vườn sao băng. Anh từng được vinh danh là: "Nghệ sĩ châu Á được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo", "Nam ca sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất" và "Nghệ sĩ đẹp trai nhất Hàn Quốc".

Mẫn Tâm