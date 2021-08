Emi Takei nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Kaoru trong "Rurouni Kenshin". Ở Nhật Bản, cô là ngôi sao hàng đầu với biệt danh "mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất showbiz".

Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất showbiz

Emi Takei sinh năm 1993, đang gây chú ý khi trở lại trong phần ngoại truyện cuối của Rurouni Kenshin với vai tiểu thư Kaoru. Bộ phim vẫn đang được phát hành ngoài rạp ở Nhật Bản. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu từ năm 13 tuổi sau khi thắng giải cao trong cuộc thi tìm kiếm thiếu nữ đẹp nhất Nhật Bản Bishōjo lần thứ 11. Chỉ cao 1,63 m nhưng Emi Takei có tỷ lệ cơ thể đẹp, đôi chân thon dài nuột nà cùng gương mặt ngây thơ chuẩn thẩm mỹ người Nhật. Do đó, cô nhanh chóng nổi tiếng với vai trò người mẫu tạp chí, đồng thời được xem là "nữ hoàng quảng cáo tuổi teen". Năm 2011, Emi Takei được truyền thông xứ hoa anh đào chọn là Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất, đồng thời nhận giải Nghệ sĩ mặc đẹp nhất do The Men's Fashion Unity - tổ chức thành lập từ năm 1972 - trao tặng. Cùng năm, mỹ nhân sinh năm 1993 trở thành người mẫu Nhật Bản đầu tiên ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu với nhãn hàng xa xỉ Gucci.

10 năm đóng vai Kamiya Kaoru

Người đẹp 28 tuổi bắt đầu gây tiếng vang trong ngành phim ảnh sau khi chiến thắng 800 ứng cử viên để giành được vai diễn trong Taisetsu na Kota wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta. Năm 2011, một lần nữa Emi Takei khiến nhiều người kinh ngạc khi vượt qua nhiều tên tuổi sáng giá khác để nhận được vai Kamiya Kaoru trong "bom tấn live-action" Rurouni Kenshin. Vai nữ chính trong bộ phim về kiếm khách huyền thoại đã nâng tầm sự nghiệp của Emi Takei, giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất showbiz giai đoạn nửa đầu thập niên 2010. Sau 10 năm gắn bó với vai diễn, mỹ nhân sinh năm 1993 vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như ngày đầu nhập vai, người hâm mộ khen ngợi cô vẫn là thiếu nữ 17 tuổi Kaoru trong tâm trí của họ. Ngoài Rurouni Kenshin, Emi Takei còn gây ấn tượng với khán giả Việt khi vào vai y tá Akane Oiwa - người đã dạy tiếng Nhật và có một đoạn tình cảm đáng nhớ trong phim Người cộng sự (2013). Vai diễn này giúp cô giành giải Bông sen vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2013.

Scandal mang thai và mất vai diễn

Tháng 9/2017, Emi Takei bất ngờ thông báo đang mang thai 3 tháng và chuẩn bị kết hôn với nam ca sĩ Takahiro của nhóm EXILE. Điều đáng nói là việc nữ diễn viên mang thai đã vi phạm vào hợp đồng cô ký kết với công ty quản lý và các nhãn hàng quảng cáo. Tờ Daily Sports đưa tin bản hợp đồng giữa Emi Takei và công ty Oscar Promotion có điều khoản "không cho phép kết hôn và mang bầu". Vì phá vỡ cam kết trong hợp đồng làm việc, nữ diễn viên phải hủy nhiều kế hoạch đóng phim, cũng như các quảng cáo với nhãn hàng. Tổng số tiền cô phải bồi thường cho các bên chịu thiệt hại liên quan được Daily Sports dự đoán rơi vào khoảng 1 tỷ yên ( 9,1 triệu USD ). Ngoài ra, cuối năm 2017 cũng là thời điểm dự kiến khởi động phần 4 của loạt phim Rurouni Kenshin, nguồn tin trong ngành tiết lộ ê-kíp lo lắng việc Emi Takei mang thai sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất nên dự định thay diễn viên. Cuối cùng, Emi Takei đã dàn xếp ổn thỏa và vẫn được đảm nhận vai diễn, hóa thân thành Kamiya Kaoru đến phút cuối cùng của loạt phim.

