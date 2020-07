Hình ảnh vòng eo "siêu thực" của Seo Ye Ji

browser not support iframe.

Dương Phạm

Giữa cơn bão của "How you like that", BLACKPINK lại mang về một thành tích mới khi sản phẩm "Kill this love" đã chính thức cán mốc 900 triệu lượt xem sau hơn 1 năm ra mắt.