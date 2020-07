Seo Ye Ji hiện là mỹ nhân Hàn đang gây sốt với bộ phim It’s okay to not be okay (Điên thì có sao). Seo Ye Ji từng được phong cảnh sát danh dự năm 2018 tại một cuộc họp gồm các đạo diễn, nhà sản xuất phim và các sĩ quan cảnh sát.