Shawn Mendes và Camila Cabello bất ngờ thông báo chia tay, người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối cho mối tình chị em đẹp của làng giải trí.

Sáng 18/11, Shawn Mendes và Camila Cabello bất ngờ cùng thông báo đã chia tay trên mạng xã hội Instagram. Cả hai đều chia sẻ thông tin này trên trang mạng cá nhân của mình.

"Chúng tôi đã quyết định sẽ chấm dứt chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên, tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết", "Chúng tôi bắt đầu là bạn thân và sẽ vẫn tiếp tục là những người bạn thân của nhau. Chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của khán giả từ khi bắt đầu và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước", Shawn và Camila cùng đăng tải.

Vài tuần trước, cặp tình nhân này còn cùng tổ chức Halloween bên nhau. Shawn và Camila đều không nói rõ nguyên nhân dẫn đến chuyện tình cảm rạn nứt.

Mùa hè năm nay, cặp đôi mừng kỷ niệm hai năm bên nhau bằng bức ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân, Camila bày tỏ: "Chúc mừng hai năm bên nhau nhé. Sẽ còn nhiều niềm vui, nhiều tình bạn và nhiều tình yêu hơn nữa".

Trong khi đó, Shawn đăng ảnh với bạn gái với caption đơn giản: "Mừng kỷ niệm 2 năm yêu nhau em yêu".

Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, cặp đôi luôn chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, không để lộ những hình ảnh cãi vã. Hơn nữa, việc Shawn Mendes luôn yêu thầm Camila trước đó lại càng khiến việc cặp đôi được khán giả ủng hộ. Chính vì vậy, người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối cho mối tình chị em đẹp của làng giải trí.

Shawn Mendes, Camila Cabello gặp nhau trong chuyến lưu diễn cùng Austin Mahone. Khi kết hợp trong I Know What You Did Last Summer (2015), cả hai trở nên thân thiết. Cặp đôi chính thức hẹn hò tháng 7/ 2019 sau khi ca khúc Senorita phát hành.

Anh Thảo