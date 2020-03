- Võ Hoàng Yến thoải mái chia sẻ về khu cách ly tập trung mà cô đang ở sau khi trở về từ Mỹ.

Võ Hoàng Yến chia sẻ với VietNamNet về cuộc sống trong khu cách ly:

Sau khi trở về nước từ chuyến đi dài ngày ở Mỹ, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã được kiểm tra sức khỏe và đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Nơi ở của chân dài được bố trí là trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc tỉnh Bình Dương.

Ngày đầu tiên ở khu cách ly, chân dài cho biết đã khóc rất nhiều vì nhớ nhà và không ngủ được vì chứng đau lưng thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai mọi thứ đã bắt đầu đi vào khuôn khổ và cô đã có thể thích nghi với môi trường sống ở đây. Cô cũng cảm thấy rất vui và thoải mái vì đã có thể biết thêm nhiều người bạn mới.

Giường ngủ được bố trí cho Võ Hoàng Yến trong khoảng thời gian 14 ngày.

Sáng 20/3, chia sẻ với VietNamNet, Võ Hoàng Yến cho biết, khu vực cách ly được chia thành hai khu riêng biệt là B1 dành cho nam và B2 dành cho nữ. Ngoài những khu vực được rào dây lại mọi người được sinh hoạt trong một khuôn viên rất rộng rãi và thoáng mát.

Cô chia sẻ: "Vào ban đêm, khi ngủ gió trời thổi rất mát, Yến nghĩ không khí trời như thế này sẽ tập cho chúng ta một thói quen là không sử dụng máy lạnh quá nhiều vì môi trường của máy lạnh rất lý tưởng cho virus phát triển. Không những thế, thường xuyên sử dụng máy lạnh cũng dễ làm khô da và không tốt cho bản thân".



Ngoài ra, nơi cách ly tập trung còn có khu vực để mọi người tập thể dục và có cả một hồ đá to, không gian mát mẻ, thoáng đãng cùng giúp mọi người giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ khi đi cách ly.

Không gian thoải mái giúp siêu mẫu luôn giữ được tinh thần lạc quan.

Trong thời gian cách ly, chân dài sinh năm 1988 cũng có những lời khuyên và chia sẻ: "Trong thời điểm dịch bệnh như thế này, Yến khuyên chúng ta ở đâu thì nên ở yên đó, không nên đi du lịch hay đi đâu cả khi không có việc gì cần thiết. Những bạn ở nước ngoài, khi muốn quay về Việt Nam hãy luôn chuẩn bị tinh thần sẽ phải đi cách ly 14 ngày, tuy nhiên đừng nghĩ nó quá ghê gớm.

Võ Hoàng Yến tiết lộ đã quen với nhịp sống ở khu cách ly sau 1 ngày bỡ ngỡ.

Yến đã từng khóc rất nhiều vì nghĩ mình sẽ không chịu nổi nhưng thật sự rằng Yến đã sai vì Yến đã thích nghi nơi này rất nhanh, mọi người đều rất dễ thương nên các bạn không cần phải lo. Chúng ta nên giữ một tinh thần thoải mái và tận hưởng, mặc dù là không được đi đâu nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều không thiếu gì cả nên các bạn hãy yên tâm".

Chân dài vui vẻ khoe bữa ăn của mình trên trang cá nhân.

Được biết, do đại dịch đang diễn ra cùng với việc Võ Hoàng Yến đang trong thời gian cách ly nên chương trình Vietnam's Next Top Model do cô làm host cũng phải lùi lịch quay vô thời hạn.

