Vị giám khảo khó tính đang đi thử chiếc xe đạp điện mới mua thì bị ngã gẫy lưng.

Simon Cowell đi xe đạp với bạn gái.

Trang BBC cho hay, Simon Cowell đã bị ngã gẫy lưng khi đang đi xe đạp điện ở sân nhà tại Los Angeles, Mỹ. Vị giám khảo 60 tuổi ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện phẫu thuật ngay tối ngày 8/8. "Ông ấy ổn và hiện đang được giám sát sức khỏe kỹ", đại diện của Simon Cowell thông tin.

Ngay sau khi nghe tin, Piers Morgan - đồng nghiệp từng ngồi ghế nóng cùng Simon Cowell gửi lời chúc ông "nhanh chóng phục hồi toàn diện" trên Twitter.

Năm 2017, Simon Cowell cũng từng bị ngã cầu thang ở nhà riêng tại London, Anh. "Đôi khi có những thứ nhắc nhở rằng bạn không bất khả chiến bại và tôi là một ví dụ đấy. Thật sốc!", Simon Cowell nói khi trả lời từ the Sun của Anh thời điểm đó.

Simon Cowell được biết đến rộng rãi trên toàn cầu với hàng loạt show tìm kiếm tài năng đình đám như The X Factor, Britain's Got Talent. Tuần này theo kế hoạch ông sẽ trở lại làm giám khảo trong các show trực tiếp của America's Got Talent.

Simon Cowell làm giám khảo Britains Got Talent 2009 với sự xuất hiện của Susan Boyle

Mai Linh