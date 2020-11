Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM, xác nhận ca sĩ Phương Thanh đã đến làm việc tại Sở vào sáng 2/11.

"Phương Thanh nêu ý kiến về suy nghĩ cá nhân của cô ấy sau chuyến đi cứu trợ đồng bào miền lũ. Phương Thanh xác nhận chính cô đăng chia sẻ lên Facebook. Cô ấy muốn có thông tin trực tiếp, đầy đủ từ UBND tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ vì sao cô đăng dòng trạng thái như vậy", ông Thọ nói.

Hiện tại, Sở TT&TT TP.HCM chỉ ghi nhận báo cáo, chấp nhận đề nghị để Phương Thanh tiếp xúc trực tiếp, trình bày giải thích rõ ràng với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian sớm nhất. Kết quả thế nào phụ thuộc vào buổi làm việc này. Vì vậy, đại diện Sở không có quan điểm gì về vụ việc này. Thái độ làm việc của Phương Thanh tại Sở TT&TT TP.HCM sáng 2/11 là rất "cầu thị, hợp tác".

Trước đó, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi gửi công văn tới Sở TT&TT TP.HCM (nơi Phương Thanh cư trú) để làm rõ phát ngôn được cho là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người dân Quảng Ngãi.

Ngày 29/10, Phương Thanh đăng Facebook cá nhân: "Sáng nay, tôi đi từ thiện một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ không nằm trong vùng lũ canh me, đồn rằng: Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền 10 triệu kìa. Toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền, vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy".

Theo ca sĩ, việc phát tiền khẩn cấp có lợi nhưng hậu sẽ gây nhiễu loạn vì người dân nhắm vào tiền, vứt bỏ nhu yếu phẩm, tạo ra cảnh "người cần không có, người không cần được phát dư rồi vứt bỏ".

Bài đăng của Phương Thanh làm dấy lên tranh cãi đa chiều còn nữ ca sĩ nói rằng cô làm từ thiện 24 năm nay nên rất hiểu thực trạng của công việc này.

Tuy nhiên, khán giả phát hiện Phương Thanh đã nhầm lẫn vì xã Đại Phong, huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam chứ không phải Quảng Ngãi. Ca sĩ âm thầm chỉnh sửa lại bài viết nhưng không đính chính thông tin và xin lỗi người dân Quảng Ngãi.

Cẩm Lan