Nhiều bình luận mỉa mai Song Hye Kyo khó có được làn da như hiện tại chỉ bằng phương pháp đơn giản dùng sữa để rửa mặt.

Theo Naver, dù sắp bước sang tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn là hình mẫu của nhiều phụ nữ vì giữ được gương mặt và vóc dáng xinh đẹp, tươi trẻ. Vì thế, phương pháp làm đẹp của cô thu hút sự quan tâm của phái nữ.

Song Hye Kyo bật mí bí quyết là thường hâm nóng sữa và dùng rửa mặt ở bước cuối cùng khi làm sạch da. Phương pháp này giúp loại bỏ các tế bào chết và duy trì làn da thông thoáng, sạch sẽ. Tuy nhiên, nhiều người không tin làn da của nữ nữ diễn viên khỏe đẹp chỉ đơn thuần là dùng sữa để rửa mặt mà còn nhờ các liệu trình chăm sóc da đắt tiền.

Song Hye Kyo.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận mỉa mai Song Hye Kyo và cho rằng ở độ tuổi của cô rất khó có được làn da hiện tại chỉ bằng phương pháp đơn giản mà phải chăm sóc da bằng mỹ phẩm đắt tiền, botox. Nhiều nghệ sĩ đã chi tiền cho việc chăm sóc da hay thẩm mỹ và Song Hye Kyo không phải ngoại lệ.

Không chỉ chuyện làm đẹp khiến Song Hye Kyo vướng lùm xùm, 2 tập đầu tiên của phim Now, We Are Breaking Up của nữ diễn viên cũng bị chê khá tẻ nhạt dù tập 2 của phim đạt tỷ suất người xem là 8% trên toàn quốc và 9% tại khu vực đô thị, đứng đầu trong các chương trình phát cùng khung giờ.

Không ít người bày tỏ thất vọng với Song Hye Kyo sau 3 năm vắng bóng vì chưa đột phá về diễn xuất. Nhân vật của cô không phải dạng nhân vật mới, diễn xuất của Song Hye Kyo chưa có gì khác biệt mà giống nhiều với các dạng vai trước đây. Khán giả kỳ vọng nữ diễn viên nên nhận những vai diễn có sự khác biệt ngoại hình, tính cách thay vì những hình ảnh chỉn chu, mượt mà.

Hình ảnh trong phim ‘Now, We Are Breaking Up’ tập 2.

Ngoài ra, phim Now, We Are Breaking Up cũng bị chê vì mô típ phụ nữ cầu tiến, đẹp, chăm chỉ yêu nam chính giàu có, tài năng không còn mới. Nam chính bất chấp mọi rào cản để tiến đến với người phụ nữ mình yêu và hàng loạt tình tiết ăn theo đã được khai thác nhiều. Ngay cả ý tưởng hai anh em yêu cùng một người cũng đã xuất hiện trong nhiều phim trước đây.

Now, We Are Breaking Up về chủ đề thời trang xoay quanh Song Hye Kyo và làm việc trong một công ty thời trang nhưng hình ảnh của sao nữ chưa thực sự thời thượng, gây đột phá khiến khán giả và truyền thông chưa thấy ấn tượng mạnh.

Đ.N