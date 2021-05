Song Joong Ki cho biết, anh không nghĩ nụ hôn của mình và bạn diễn trong tập cuối Vincenzo lại vượt xa so với kịch bản gốc như vậy.

Trong bài phỏng vấn gần đây với trang Koreaboo, Song Joong Ki đã chia sẻ những suy nghĩ về cảnh hôn của nam diễn viên và bạn diễn Jeon Yeon Bin (vai Hong Cha Young). Song Joong Ki cho biết, anh không nghĩ cảnh hôn của mình trong Vincenzo sẽ đi xa đến vậy.

"Đạo diễn và bộ phận kỹ thuật, ánh sáng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Tôi và bạn diễn đều cảm thấy phân đoạn này sẽ vượt xa hơn so với kịch bản". Theo nam diễn viên, trong kịch bản gốc, nụ hôn giữa nhân vật Vincenzo và Hong Cha Young đơn giản hơn nhiều so với khi được chỉ đạo thực hiện trên trường quay. Nụ hôn ở tập cuối dồn nén nhiều cảm xúc, mang tính bước ngoặt về sự chuyển biến tình cảm của hai nhân vật chính. Do vậy, Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin đã tập trung hết sức để hoàn thành cảnh quay này.

Song Joong Ki cũng tiết lộ thêm lý do khiến anh chọn Vincenzo làm bộ phim đánh dấu sự trở lại của mình: "Khi đó tôi không bận. Tuy nhiên khi biết nhà văn Park - người chuyên viết hài kịch gửi kịch bản cho mình, tôi đã có chút bối rối. Nhưng sau khi đọc kịch bản, tôi nghĩ rằng đây không đơn thuần là một bộ phim hài. Tôi sẽ làm gì nếu không nhận được một kịch bản như thế này?".

Sau thành công của Vincenzo, Song Joong Ki hiện đang cân nhắc và thảo luận cho vai nam chính trong phịm A Chaebol Family's Youngest Son (Con trai út của gia đình Chaebol) sắp tới của Đài JTBC. Đây là báo cáo độc quyền của Sports Donga được Koreaboo đưa tin.

Song Joong Ki được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở lại với một dự án phim mới.

Cảnh hôn ngọt ngào của Song Joong Ki trong "Vincenzo":

Phương Linh (Theo Koreaboo)