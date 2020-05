Lee Dong Gun, tài tử nổi tiếng của phim 'Chuyện tình Paris' và vợ, nữ diễn viên Jo Yoon Hee thông báo đường ai nấy đi sau 3 năm làm vợ chồng.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee từng là một cặp đôi đẹp của showbiz Hàn.

Đây là thông tin nóng nhất của showbiz Hàn hôm nay khi công ty quản lý của Lee Dong Gun xác nhận anh và vợ đã ly dị sau 3 năm kết hôn.

FNC Entertainment ra thông báo: "Chúng tôi cảm thấy rất tiếc vì phải thông báo tin không hay này với các fan của Lee Dong Gun. Lee Dong Gun đã đi đến quyết định ly hôn ngày 22/5 vừa qua sau nhiều nỗ lực cứu vãn hôn nhân. Anh đã hoàn thành thủ tục ly dị nộp lên tòa án gia đình Seoul. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng".

King Kong by Starship, công ty quản lý của nữ diễn viên Jo Yoon Hee cũng xác nhận thông tin trên. Nguyên nhân dẫn tới ly hôn được cho là những khác biệt không thể hàn gắn của nam diễn viên 40 tuổi và vợ. Điều này khiến các fan của hai diễn viên rất sốc vì trước đó hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào cho thấy hôn nhân của họ gặp trục trặc.

Lee Dong Gun và diễn viên Jo Yoon Hee đăng ký kết hôn cách đây đúng 3 năm, vào tháng 5/2017 và tổ chức một đám cưới vô cùng riêng tư vào tháng 9 cùng năm.

Lee Dong Gun trong trích đoạn 'Chuyện tình Paris' năm 2004

According to a report by Dispatch, Jo Yoon Hee has received custody of their young daughter.