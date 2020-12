Tài tử Yûzô Imai được xác nhận qua đời vì xuất huyết não, hưởng dương 43 tuổi.

Theo tờ NHK, ca sĩ Yûzô Imai qua đời vì xuất huyết não. Thông tin được gia đình anh xác nhận với truyền thông cách đây không lâu.

Yûzô Imai được yêu mến vì phong cách lạc quan, vui vẻ.

Trước đó, ngày 6/12 Yûzô tham gia biểu diễn trong một chương trình văn nghệ ở tỉnh Tokushima thì bất ngờ ngã quỵ và ngất xỉu. Anh tỉnh lại sau đó và đến bệnh viện kiểm tra song bác sĩ không phát hiện đươc nguyên nhân. Đến 21/12, anh bất ngờ bị xuất huyết não rồi qua đời.

"Yûzô Imai qua đời mà không có bất cứ dấu hiệu nào. Anh vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường và bất ngờ thấy mệt. Khi vừa vào tới viện, anh được chẩn đoán xuất huyết não và qua đời. Sự ra đi đột ngột của tài tử khiến gia đình, bố mẹ không khỏi bàng hoàng", trang tin viết. Tang lễ của tài tử được gia đình tổ chức nhỏ gọn vào cuối tuần trước do dịch Covid-19.

Sự ra đi đột ngột của tài tử khiến nhiều người thương tiếc.

Thông tin tài tử qua đời khiến cả showbiz Nhật Bản bất ngờ. Trên khắp mạng xã hội và các kênh truyền thông đăng tải nhiều bài viết chia buồn, thương tiếc anh. Lúc sinh thời, Yûzô Imai nổi tiếng là người lạc quan và truyền năng lượng tích cực đến mọi người thông qua những ca khúc và vai diễn mình tham gia.

Yûzô Imai sinh năm 1977, là nghệ sĩ nổi bật của showbiz Nhật Bản từ đầu thập niên 2000. Anh hoạt động đa dạng ở các lĩnh vực ca hát, diễn xuất và làm MC các tiết mục truyền hình. Tài tử đóng nhiều phim như Pecoross' Mother and Her Days (2013), Banana, Gloves and Whale Shark (2013) hay Homeroom on the Beachside (2008)... Yûzô Imai được yêu thích vì có sự nghiệp sạch, không vướng scandal và hết lòng nâng đỡ thế hệ đàn em.

Thúy Ngọc