Nam diễn viên Điền Nhuy vừa bị cảnh sát bắt giữ và điều tra với cáo buộc cưỡng hiếp nữ sinh trong lúc say rượu.

Theo 163, một cô gái là sinh viên tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải nộp đơn tố cáo diễn viên Điền Nhuy đã có hành vi cưỡng hiếp mình. Nạn nhân cho biết cô và nam diễn viên chỉ tiếp xúc và chào hỏi xã giao bình thường trong một vài lần gặp. Khi Điền Nhuy tổ chức tiệc tại nhà, anh mời một số người bao gồm cô cùng tham gia.

Tài tử Điền Nhuy bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi cưỡng hiếp nữ sinh.

Tại tư gia của tài tử, nhóm người cùng ăn và uống rượu, trao đổi kịch bản. Riêng nữ sinh viên bị nam diễn viên cố tình ép uống nhiều nên say khướt. "Tôi nhớ mọi người dìu tôi ra ghế sofa nằm nghỉ. Tuy nhiên, Điền Nhuy không biết lúc nào xuất hiện và hỏi tôi rằng có muốn trở thành diễn viên đóng phim không, hắn sẵn lòng giúp đỡ. Sau đó, hắn thực hiện hành vi đồi bại mặc tôi phản kháng trong sự yếu ớt", cô nói.

Vụ việc khiến cô gái tinh thần bấn loạn, mất ngủ nhiều đêm vì ám ảnh. Về phía Điền Nhuy, anh cũng liên tiếp gửi tin nhắn biện minh cho rằng do uống quá say nên không kiềm chế được bản thân. Nam diễn viên yêu cầu nạn nhân không tiết lộ chuyện này với ai, đồng thời muốn gặp riêng cô để "giải quyết". Do hoảng sợ và bị đe dọa, nữ sinh viên đã nộp đơn lên sở cảnh sát TP.Thượng Hải.

Điền Nhuy có sự nghiệp danh tiếng với nhiều giải thưởng cao quý ở lĩnh vực sân khấu kịch.

Theo giới truyền thông, Điền Nhuy bị bắt giữ từ ngày 23/9. Hai ngày qua, nam diễn viên bị lấy lời khai và hiện đã đủ bằng chứng buộc tội. Trong khi đó, Trung tâm nghệ thuật sân khấu Thượng Hải - nơi công tác của Điền Nhuy cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ phía cảnh sát. "Chúng tôi vẫn sẽ sa thải anh ta ngay vì đã làm xấu mặt danh dự và uy tín của một người nghệ sĩ", người đại diện nói.

Điền Nhuy được biết đến là diễn viên phim điện ảnh, truyền hình và đạo diễn Trung Quốc. Anh còn là tên tuổi hàng đầu của sân khấu kịch nước này bởi thâm niên và đoạt nhiều giải thưởng cao quý. Trong sự nghiệp của mình, Điền Nhuy từng được vinh danh giải thưởng Diễn viên hạng nhất quốc gia - giải thưởng do chính Nhà nước ghi nhận và trao tặng.

Thúy Ngọc