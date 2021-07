Lễ động quan của diễn viên Đức Long sáng nay tuân thủ quy định 5K nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi người.

Sáng 9/7, lễ động quan người mẫu, diễn viên Đức Long diễn ra trong sự xót xa của gia đình, bạn bè đồng nghiệp thân thiết như Cao Thái Hà, Trà Ngọc Hằng. Theo đại diện gia đình, linh cữu được hoả táng tại trung tâm Bình Hưng Hoà. Mọi hoạt động được diễn ra tuân thủ theo công tác phòng chống dịch Covid-19, người tới viếng đều đeo khẩu trang đầy đủ. Cao Thái Hà và Trà Ngọc Hằng cùng chị họ của diễn viên Đức Long dẫn đầu đoàn tang lễ.

Cao Thái Hà, Trà Ngọc Hằng, chị họ của diễn viên Đức Long (ở giữa) ôm di ảnh của anh.

Thông tin iễn viên Phạm Đức Long qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ của anh vô cùng sửng sốt. Sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi, anh ra đi khi mới 33 tuổi. Vì mất trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn căng thẳng, lễ tang của diễn viên được tổ chức giản dị, riêng tư nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Một số nghệ sĩ và bạn bè có mặt từ sớm để tiễn biệt nam diễn viên lần cuối.

Diễn viên Gia Bảo, đạo diễn - diễn viên Phước Sang có mặt trong lễ tang

Không có mặt trực tiếp để viếng nam diễn viên, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương, ca sĩ Mỹ Tâm, diễn viên Việt Hương… đã gửi lẵng hoa kèm theo lời chia buồn đến gia đình.

Trường Giang - Nhã Phương, Mỹ Tâm, Việt Hương gửi hoa tới viếng.

Vào giữa cuối tháng 6, diễn viên Đức Long nhập viện do bệnh viêm phổi. Gia đình và bạn bè đã lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất nhưng bệnh vẫn chuyển biến nhanh theo chiều hướng xấu khiến việc điều trị khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, diễn viên Phạm Đức Long đã không thể qua khỏi do biến chứng suy hô hấp. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, gia đình cố diễn viên cẩn trọng trong quá trình tổ chức tang lễ.

Tâm Như

