Nhìn thái độ của Son Ye Jin, khán giả có thể biết ngay ai là bạn diễn, ai là nửa kia của “Tình đầu quốc dân”.

Son Ye Jin hoạt động trong làng giải trí gần 20 năm nên có dịp hợp tác với nhiều nam thần màn ảnh. Trong số đó, Hyun Bin và Jung Hae In được xem là hai tài tử có tương tác màn ảnh bùng cháy nhất bên minh tinh họ Son. So với vị hôn phu Hyun Bin, Jung Hae In thậm chí còn được đóng những cảnh thân mật hơn cùng “Tình đầu quốc dân” xứ Hàn.

Hyun Bin và Jung Hae In được xem là hai tài tử có tương tác màn ảnh bùng cháy nhất bên Son Ye Jin.

Nhưng nếu đặt diễn xuất sang một bên và tập trung vào những khoảnh khắc hậu trường, khán giả không khó để nhận ra giữa hai ngôi sao điển trai Hyun Bin và Jung Hae In, ai mới là bạn trai thực sự của Son Ye Jin và ai chỉ là bạn diễn.

Son Ye Jin tỏ ra không thích thú mấy khi cùng Jung Hae In thực hiện cảnh hôn.

Cụ thể trong một video ghi lại quá trình thực hiện Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Son Ye Jin tỏ ra không thích thú mấy khi cùng Jung Hae In thực hiện cảnh hôn. Bầu không khí và thái độ có phần gượng gạo của cô khác những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào trên phim. Cô còn né tránh khi đàn em nghiêng người để hôn mình.

Son Ye Jin thoải mái diễn cảnh tình cảm với Hyun Bin ở hậu trường Hạ cánh nơi anh.

Tuy nhiên với Hyun Bin ở hậu trường Hạ cánh nơi anh lại khác hẳn, Son Ye Jin nhiệt tình diễn tập cho nụ hôn của họ. Thậm chí, người đẹp còn bị bắt gặp khoảnh khắc "khó chịu" ra mặt khi ông xã tương lai chỉ giả vờ hôn. Trong phân cảnh khác, Son Ye Jin cũng có màn “ăn miếng trả miếng” khi che miệng không cho Hyun Bin hôn, có thể thấy nam chính Hạ cánh nơi anh không giấu được vẻ hờn dỗi trước hành động này của cô.

Nhìn tương tác thoải mái, thân thiết cặp đôi quyền lực dành cho nhau ở hậu trường, khán giả từng vừa phấn khích vừa nghi ngờ cặp đôi “phim giả tình thật”. Đúng như vậy, tác phẩm truyền hình đình đám đã “se duyên” cho Son Ye Jin và Hyun Bin ngoài đời thành một trong những cặp sao đẹp nhất làng giải trí Hàn.

Mẫn Tâm

Theo Kbizoom