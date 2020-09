Nam ca, nhạc sĩ cho biết ở thời điểm hiện tại anh chỉ muốn làm người đứng sau, hỗ trợ cho các tài năng trẻ trong nghệ thuật thay vì hoạt động sôi nổi như trước.

Thanh Bùi xuất hiện hiếm hoi tại sự kiện ra mắt học viện nghệ thuật múa của vũ công Đỗ Hải Anh. Từ sau khi lập gia đình, anh hạn chế hoạt động showbiz và chuyên tâm vào công tác giáo dục đào tạo. Nam nhạc sĩ cho biết anh hoạt động nghệ thuật 20 năm nên giờ đây mong muốn được dùng kinh nghiệm, kiến thức mình tích lũy để hỗ trợ các tài năng trẻ.

Thanh Bùi hỗ trợ Đỗ Hải Anh sau thời gian tập trung cho công việc đào tạo.

Nhạc sĩ Tình về nơi đâu cho biết Đỗ Hải Anh là một người trẻ mà anh rất yêu quý vì sự cầu thị và tinh thần làm nghề hết mình. Thế nên khi nhận được lời ngỏ ý từ cô, Thanh Bùi sẵn sàng hỗ trợ hết mình.

"Đỗ Hải Anh cũng là người tiên phong, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về nhảy múa. Trước thời So you think you can dance, múa ở Việt Nam chưa phải là bộ môn được các bạn trẻ quan tâm và được giáo dục bài bản, rất khác với nước ngoài. Chính sự nỗ lực của Hải Anh và những người tâm huyết đã kéo mọi người đến gần hơn với bộ môn này. Tôi mong cô ấy tiếp tục phát triển nghệ thuật múa trong tương lai. Về phần mình, tôi sẽ hỗ trợ cô ấy trong khả năng có thể", anh nói.

Nữ vũ công phát biểu trong ngày khai trương học viện của mình.

Hiện Đỗ Hải Anh là người đứng đầu ở học viện múa do cô sáng lập. Môi trường này là nơi đào tạo cho thế hệ trẻ kế cận về lĩnh vực múa chuyên nghiệp được cấp bằng quốc tế. "Tôi mong muốn sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với quốc tế mang các diễn viên múa tài năng của Việt Nam đến sân khấu thế giới và mang các nghệ sĩ lớn của khu vực đến trình diễn và giao lưu với khán giả Việt", cô nói.

Nữ vũ công sinh năm 1990 hy vọng sự nỗ lực của cô và các đồng nghiệp sẽ nhận được "quả ngọt" với mong mỏi bộ môn múa Việt Nam có thể được nhìn nhận đúng đắn, từ đó có cơ hội hội nhập thế giới.

Đỗ Hải Anh năm nay 30 tuổi, là một trong những nữ vũ công nổi bật nhất trong làng múa hiện nay với nhiều thành tích, giải thưởng nghệ thuật trong và ngoài nước. Trong năm qua, cô cũng lọt vào "top 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật của Việt Nam".

Nữ vũ công được đào tạo múa từ năm 3 tuổi cùng với NSND Kim Quy, NSND Vương Linh – Đặng Hùng. Năm 11 tuổi, cô bắt đầu con đường vũ công ballet chuyên nghiệp và tốt nghiệp thành tích xuất sắc khoa múa cổ điển châu Âu của trường Múa TP.HCM.

Sau tốt nghiệp, dưới sự dẫn dắt của NSƯT Tố Như và biên đạo múa Tấn Lộc, Hải Anh làm việc tại Nhà hát Giao hưởng nhạc Vũ kịch TP.HCM và một công ty múa có tiếng. Hơn 20 năm gắn bó với nghề múa, cô gái sinh năm 1990 cũng trải qua nhiều vai trò: từ nghệ sĩ múa đến biên đạo và đạo diễn sân khấu cho các chương trình truyền hình.

Cột mốc giúp Hải Anh gây ấn tượng với giới chuyên môn nghệ thuật là trở thành Quán quân chương trình Thử thách cùng bước nhảy năm 2015. Đây được coi như bệ phóng giúp Hải Anh tiếp tục theo đuổi đam mê của bản thân.

Hậu đăng quang, Hải Anh tiếp tục tham gia các vở diễn quốc tế như Lost or Found, Rain or Shine, Heavenly Touch tại Singapore, Yên Lam tại Hong kong, Overseas tại Pháp, Đức... Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai trò biên đạo kiêm nghệ sĩ biểu diễn cho nhiều vở diễn quốc tế đáng chú ý khác.

Thúy Ngọc