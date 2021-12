Carlos Marín, thành viên 53 tuổi của nhóm Il Divo đã không qua khỏi ở bệnh viện.

IL DIVO - Hallelujah

"17 năm qua, bốn chúng tôi đã trải qua một cuộc hành trình tuyệt vời với tư cách là những mảnh ghép của Il Divo" - ba thành viên còn lại của nhóm gồm David Miller, Sébastien Izambard và Urs Bühler viết để tưởng nhớ Carlos Marín. Cả ba thông báo về sự ra đi của thành viên nhóm trên website của Il Divo vào ngày 19/12 khiến các fan toàn thế giới đau buồn.

Carlos Marín

Carlos Marín sinh năm 1968. Anh qua đời chỉ 3 ngày sau khi được thông báo nằm trong phòng điều trị tích cực ở trung tâm y tế hoàng gia Manchester tại Anh vì mắc Covid-19. Một tuần trước đó, nhóm Il Divo đã thông báo hoãn tour lưu diễn dự kiến diễn ra từ tháng 1-3/2022 cho đến tháng 12/2022 vì Carlos Marín không đảm bảo sức khỏe.

Il Divo từng tới Việt Nam cùng nhóm Il Divo biểu diễn trong chung kết Hoa hậu thế giới người Việt 2010.

Il Divo là nhóm nhạc quy tụ các giọng ca đa quốc tịch gồm các giọng tenor và baritone đến từ Thụy Sỹ, Mỹ, Pháp và Tây Ban Nha. Người đầu tiên ghép họ thành nhóm vào năm 2004 là Simon Cowell. Album gần nhất của họ có tên For Once in My Life: A Celebration of Motown ra mắt ngày 16/7. Carlos Marín trước khi gia nhập Il Divo từng là ca sĩ opera.

An Na