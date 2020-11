Sau khi danh sách đề cử giải Grammy lần thứ 63 được công bố, nam ca sĩ 'After Hours' đã thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân, cho rằng danh sách này không minh bạch.

Sáng 24/11 (theo giờ địa phương), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ đã chính thức công bố đầy đủ danh sách đề cử cho lễ trao giải Grammy 2021. Trong đó, Beyoncé là cái tên gây chú ý nhất khi dẫn đầu danh sách với 9 đề cử. Tiếp theo là Taylor Swift, Roddy Ricch và Dua Lipa với 6 đề cử mỗi người.

Beyoncé là cái tên gây chú ý nhất khi dẫn đầu danh sách với 9 đề cử.

Các ngôi sao như Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Billie Eilish và DaBaby nhận được 4 đề cử trong năm nay. Bên cạnh đó, BTS trở thành nhóm nhạc K-Pop đầu tiên trong lịch sử được đề cử tại lễ trao giải danh giá này. Với bản hit Dynamite, BTS đã giành lấy 1 đề cử tại hạng mục Màn trình diễn song ca/ nhóm nhạc xuất sắc nhất.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là The Weeknd lại hoàn toàn "trắng tay" trong danh sách đề cử lần này. Theo Alpha Data, After Hours của ngôi sao nhạc pop người Canada đạt được thành công về thương mại lớn nhất của năm 2020 với 1,8 tỷ lượt phát trực tuyến cho đến nay. Đĩa đơn thứ hai, Blinding Lights đã trở thành một bom tấn với 882 triệu lượt nghe. Nhiều ý kiến cho rằng, những điều trên khiến The Weeknd xứng đáng nằm trong danh sách đề cử.

The Weeknd bức xúc trên trang cá nhân vì không nhận được đề cử lần này.

Chỉ vài giờ sau khi danh sách đề cử Grammy 2021 được công bố, The Weeknd tỏ ra bức xúc trên trang cá nhân. “Các giải Grammy vẫn còn tham nhũng. Bạn nợ tôi, người hâm mộ của tôi và sự minh bạch trong ngành”, Weeknd viết.

"Chúng tôi hiểu rằng Weeknd rất thất vọng vì không được đề cử. Tôi rất ngạc nhiên và có thể đồng cảm với những gì anh ấy đang cảm thấy. Âm nhạc của anh ấy năm nay rất xuất sắc, và những đóng góp của anh ấy cho cộng đồng âm nhạc và thế giới rộng lớn hơn đáng để mọi người ngưỡng mộ. Đáng tiếc là hàng năm, số lượng đề cử ít hơn số lượng nghệ sĩ xứng đáng", chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ Harvey Mason tuyên bố sau khi The Weeknd tỏ thái độ không hài lòng với danh sách đề cử này.

Lễ trao giải Grammy 2021 sẽ được diễn ra vào ngày 31/1 (theo giờ địa phương) tại Trung tâm Staples ở Los Angeles.

Một số hạng mục đề cử nổi bật tại Grammy 2021:

Bản thu âm của năm:

Black Parade - Beyoncé

Colors - Black Pumas

Rockstar - DaBaby và Roddy Ricch

Say So - Doja Cat

Everything I Wanted - Billie Eilish

Don't Start Now - Dua Lipa

Circles - Post Malone

Savage - Megan Thee Stallion và Beyoncé

Album của năm:

Chilombo - Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) - Black Pumas

Everyday Life - Coldplay

Djesse Vol. 3 - Jacob Collier

Women In Music Pt. III - Haim

Future Nostalgia - Dua Lipa

Hollywood's Bleeding - Post Malone

Folklore - Taylor Swift

Bài hát của năm:

Black Parade - Beyoncé

The Box - Roddy Ricch

Cardigan - Taylor Swift

Circles - Post Malone

Don't Start Now - Dua Lipa

I Can't Breathe - H.E.R.

Everything I Wanted - Billie Eilish

If The World Was Ending - JP Saxe và Julia Michaels

MV 'Dynamite' của BTS

Hà Lan