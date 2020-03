Cuộc sống đời thường của người đẹp gốc Nam Định và ông xã nổi tiếng khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Nguyễn Thu Trang vừa chia sẻ hình ảnh nắm chặt tay ông xã Shark Hưng nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Người đẹp viết: "Beside you big things become small. My hand is being in yours, and so on. Happy 2nd wedding anniversary, Love you so much!" (tạm dịch: Bên cạnh anh, những điều lớn lao cũng thành bé nhỏ. Chúng tôi đang tay trong tay. Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới!).

Người đẹp cho biết thêm, vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên vợ chồng cô đã hủy hết các kế hoạch đi chơi. Bức ảnh cùng thông điệp "Hãy ở nhà" của vợ chồng Shark Hưng nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Ít ai biết rằng, để có được những tháng ngày hạnh phúc viên mãn như hiện tại, cặp đôi chênh lệch tuổi đã đưa ra một thỏa thuận rất đặc biệt, đó là: "Thứ nhất là không bao giờ xa nhau quá 21 ngày. Vì theo thống kê thì 21 ngày là khoảng thời gian người ta thay đổi thói quen. Đó là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Thứ 2 nữa là thực hiện được 4 cái Đồng: Đồng sàng (cùng giường), Đồng tâm (tình yêu, suy nghĩ nhất quán và có điểm chung), Đồng chí (có mục tiêu, ý chí thống nhất) và cuối cùng là Đồng đội (mọi lúc đều phải bênh vực, bảo vệ nhau)", Shark Hưng chia sẻ.

Cách đây không lâu, Á hậu xinh đẹp cũng vừa chia sẻ bức ảnh bữa cơm do chính tay ông xã nấu với nguyên liệu từ những loại rau củ trồng trong vườn nhà. Thật không ngờ Shark Hưng không chỉ là một người đàn ông thành đạt trên thương trường mà còn là một người chồng đảm đang. Theo Thu Trang chia sẻ, mỗi khi có thời gian rảnh hoặc thậm chí kết hợp đi công tác, cô lại được chồng đưa đi du lịch, nghỉ dưỡng ở rất nhiều địa điểm nổi tiếng thế giới.

Trên trang cá nhân, Á hậu Thu Trang cũng chia sẻ những hình ảnh gia đình vui vẻ bên nhau cho thấy mối quan hệ giữa người đẹp với gia đình nhà chồng rất thuận hòa. Không chỉ xinh đẹp, khéo léo, Á hậu Thu Trang còn giỏi giang khi nói được thành thạo 6 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Việt, Séc, Nga, Đức, Anh và Latin.

Trở thành bà xã của Shark Hưng nhưng cô vẫn làm việc rất chăm chỉ và có những thành tựu riêng. Cô có cuộc sống nhiều người phải ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, Á hậu Thu Trang từng đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh căn hộ cao cấp của gia đình không dùng đến và có nhu cầu cho thuê.

Theo hình ảnh người đẹp sinh năm 1988 chia sẻ, căn nhà có view cực thông thoáng, nhìn thẳng ra hồ rộng rãi. Bên trong căn nhà được thiết kế tỉ mỉ, nội thất cao cấp với màu xám ấm cúng.

Thu Trang và ông xã chăm chút cho không gian căn hộ đến từng chi tiết. Diện tích bên trong căn hộ tuy không quá rộng nhưng có thiết kế hiện đại, sang trọng mà theo chia sẻ của người đẹp gốc Nam Định có chất lượng 5 sao.Phòng tắm được bài trí đơn giản nhưng vẫn tạo nét thẩm mỹ cao với kính trong suốt giống như thiết kế trong các khách sạn.

(Theo Dân Việt)