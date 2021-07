10 năm sang Mỹ định cư, Thúy Nga thay đổi nhiều về tính cách, quan điểm sống của người mẹ đơn thân. Nữ nghệ sĩ hiện xem con gái là động lực lớn nhất để chị sống và làm việc.

Tôi chấp nhận những khen chê khi đồng hành cùng chị Kim Ngân

- Dịch Covid-19 thời gian qua ảnh hưởng thế nào đến công việc và thu nhập của chị?

Quả thật khủng khiếp quá! Tôi cứ nghĩ dịch kéo dài đến cuối năm rồi thôi nhưng không ngờ nó dai dẳng đến vậy. Tuy nhiên ảnh hưởng nhiều hay ít còn do mình, bởi “khéo co no ấm”. Tôi tập sống chậm, suy nghĩ và yêu thương nhiều hơn. Nói như triết lý nhà Phật, mọi thứ cần “nhẫn” để an hòa.

Trong hoàn cảnh bị động, tôi buộc phải thích nghi và sáng tạo những cái mới. Kênh YouTube tôi lập gần 2 năm hiện rất được khán giả yêu thích và ủng hộ. Hai năm qua, tuy không tham gia được các dự án tại Việt Nam nhưng tôi cũng bận rộn với công việc ở Mỹ.

Bây giờ Mỹ có vắc-xin rồi thì tôi cũng hy vọng mọi thứ khởi sắc hơn. Các chương trình văn nghệ cũng dần nhen nhóm và hoạt động sôi nổi trở lại. Được vùng vẫy, thỏa sức bằng đam mê của mình thì sung sướng không gì bằng. Tiền bạc không thể mua được niềm vui đó.

- 10 năm sống xa quê, chị cảm nhận bản thân thay đổi ra sao so với trước đây?

Phụ nữ làm mẹ đơn thân ai cũng vất vả. Ở Mỹ, tôi không có họ hàng người thân nên càng khó khăn bươn chải. Theo năm tháng, tôi trưởng thành và nhận ra cuộc sống này muôn vàn phức tạp. Tôi luôn tự nhủ mình phải sống sao để cuộc đời mình thật trong trẻo và không làm lỗi bất cứ điều gì.

Sau nhiều sóng gió ập đến, tôi ngẫm mọi thứ là hư vô và cần sống chậm hơn, sâu sắc hơn. Cuộc đời giống như một vở diễn, ồn ào và đủ đầy cung bậc cảm xúc. Thế nhưng sau cánh gà còn lại gì, điều này chỉ bản thân người nghệ sĩ mới hiểu.

- Thời điểm này chị có áp lực với vị trí và danh tiếng trong nghề của mình?

Cái thời ấy qua với tôi lâu rồi. Cuộc sống này nếu thấy đủ là đủ, tính tôi bình dị nên với những lợi danh càng không quá đặt nặng bên mình. Tôi thấy mừng vì khán giả đến giờ vẫn thương quý, cho mình nhiều cơ hội kiếm tiền. Quan trọng tôi luôn sống sao để cái tên Thúy Nga không hổ thẹn với công chúng.

Người nghệ sĩ bị cuốn theo công việc và nghệ thuật thường dễ quên mất gia đình. Có người mải miết với hào quang mà khi ngoảnh lại người thân đã không còn. Nhiều người nói Thúy Nga hay vắng bóng, không xuất hiện nhiều, tôi chỉ cười trừ mà không biết trả lời sao. Bởi đơn giản tôi có câu trả lời cho mình chính là Nguyệt Cát - con gái tôi. Nói đúng hơn, tôi luôn cân nhắc lựa chọn con đường nghệ thuật phù hợp để có thời gian bên con.

Thúy Nga đồng hành và giúp đỡ nhiều cho đàn chị - ca sĩ Kim Ngân.

- Nhiều người ngưỡng mộ mối quan hệ giữa Thúy Nga và ca sĩ Kim Ngân bởi sự chăm lo, giúp đỡ chị ấy nhiều phương diện cuộc sống từ chị. Tình cảm này xuất phát từ đâu?

Trước hết bởi chị Kim Ngân cũng là đồng nghiệp, đàn chị đi trước trong nghề của tôi. Khi ngày đầu gặp gỡ và tiếp xúc với chị, tôi nghĩ mình có duyên để mong đồng hành và góp phần giúp chị trở lại cuộc sống bình thường như những người bình thường khác.

Hành trình tôi giúp chị Ngân trở lại chính mình mới đi được một nửa. Chặng đường còn lại quá chông gai và cam go bày ra trước mặt. Khi bắt đầu giúp chị Ngân, tôi suy nghĩ rất hồn nhiên và vô tư, chỉ nghĩ mình đơn thuần giúp chị như một người đồng nghiệp, sự sẻ chia giữa người và người. Hiện tôi cũng mong chị ấy chịu uống thuốc để có thể ổn định, tỉnh táo từng ngày.

- Việc đồng hành cùng Kim Ngân cũng khiến chị nhận không ít tranh cãi từ người thân chị ấy hay kể cả ý kiến trái chiều từ một số cư dân mạng, chị đón nhận điều này thế nào?

Làm công việc thiện nguyện, xã hội cũng như “làm dâu trăm họ”, sẽ có những dư luận trái chiều. Đa phần cộng đồng mạng đến nay rất ủng hộ vì tôi làm đúng, trung thực trong mọi việc. Còn tất nhiên có những người xấu, cố tình hãm hại mà tôi vẫn im lặng. Tôi thấy bình thường trước những cái xấu xa đến với mình, vì tôi biết công việc bản thân đang làm là từ cái tâm chứ không tính toán gì cả.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản khán giả khen hay chê thì mình cứ hoan hỷ. Nếu thấy sai thì mình tiếp thu, lắng nghe để sửa đổi cho phù hợp. Còn chuyện thóa mạ hay lăng nhục lướt qua bởi tôi thấy mình không làm gì quá đáng cả. Tôi cứ giữ tâm thế trung dung như thế, bởi nếu đau lòng và dễ gục ngã làm sao giúp được chị Kim Ngân.

Tôi không để người khác thương hại hoàn cảnh mẹ đơn thân của mình!

- Nuôi con một mình ở đất Mỹ, chị đối mặt với áp lực gì?

Tôi luôn trong tình trạng quay cuồng với công việc. Những ngày đi làm về mệt, nhẽ ra được nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn gượng dậy để lo cho con. Đôi lúc mệt mỏi, tôi cũng suy nghĩ tiêu cực nhưng rồi tự nhắc nhở bản thân: “Đây là lựa chọn bản thân phải biết chấp nhận”. Khi xác định cuộc sống chỉ có 2 mẹ con, tôi hiểu những vất vả, bươn chải mình gặp phải. Lâu dần mọi khó khăn thành thói quen và một phần để mình bắt buộc thích nghi.

Tôi không bao giờ cố gắng phô ra hay than vãn để mọi người nhìn vào cảm giác thương hại hoàn cảnh của mình. Tôi muốn nỗ lực 200% sức lực để Nguyệt Cát được hạnh phúc và không thiếu thốn bất cứ điều gì, kể cả tình thương hay vật chất. Áp lực lớn nhất bây giờ có lẽ là làm sao cho con trưởng thành, đi đúng con đường và là người có ích cho xã hội.

- Nguyệt Cát càng lớn càng xinh đẹp và có tố chất nghệ thuật, chị giáo dục con gái ở tuổi này ra sao?

Con gái ở tuổi này khả năng hiểu biết ngày càng nhiều. Bé cũng tò mò và thích học hỏi, khám phá hơn về cuộc sống bên ngoài thay vì chỉ chú tâm vào tivi, máy tính. Vì thế, mỗi khi ra ngoài cùng bé, tôi luôn cố gắng giải thích, hướng dẫn để bé hiểu và cảm nhận rõ về cuộc sống.

Nhiều người lo nghĩ chuyện dạy cọn thế nào cho phù hợp. Riêng tôi chỉ nghĩ đơn giản đời sống mình có thế nào cứ thế mà dạy cho con. Mỗi câu chuyện, hành động hay công việc xảy ra hằng ngày cũng là chất liệu tốt để cho bé cảm nhận. May mắn Nguyệt Cát rất hiểu chuyện và thương tôi. Bé hiểu tôi phải nuôi con một mình nên rất yêu quý và tình cảm với mẹ.

Thúy Nga mong bình an sau những trắc trở cuộc đời.

- Phụ nữ trung niên làm việc liên tục thường sa sút về sức khỏe, còn chị thì sao?

Bước qua tuổi 44, tôi thấy mình yếu đi nhiều. Hồi trẻ tôi làm việc quần quật, chạy show liên tục nhưng thể lực, tinh thần dồi dào. Còn giờ thỉnh thoảng tôi bị đau đầu vì suy nghĩ cho công việc, cuộc sống. Cộng thêm nghệ sĩ hay có thói quen thức khuya nên sức khỏe ảnh hưởng vô cùng. Nhưng là nghệ sĩ, tôi luôn cố giữ tinh thần trẻ trung, vui vẻ với cuộc đời. Tôi thường chạy bộ, tập yoga và chăm sóc da, cố gắng sống lành mạnh, khoa học. Tôi nghĩ, phụ nữ bất cứ tuổi nào cũng nên làm đẹp để cuộc sống không bị nhàm chán và cảm thấy tự tin hơn khi bước ra ngoài.

- Chị hiện mong mỏi gì cho cuộc sống của mình?

Tôi mong bình an đến với cuộc đời mình và con gái. Mỗi ngày tôi nỗ lực mong có kinh tế vững vàng cho hai mẹ con và giúp đỡ phần nào những người xung quanh. Tôi rèn cho mình sự mạnh mẽ, tự tin và bình yên, buông xả những điều không tốt để hướng tới những gì tốt đẹp nhất. Tôi quan niệm mỗi người sinh ra, trải qua những đắng cay ngọt bùi thế nào đều là nhân mình gieo ở kiếp trước. Trong hành trình đời người sẽ có những lúc vấp váp và có bài học để thay đổi, tu tâm để cuối đời và kiếp sau được bình an. Tôi mong sau cơn mưa sẽ là một tương lai tươi sáng chào đón mình phía trước.

Clip Thúy Nga chia sẻ

Tuấn Chiêu