Chỉ gặp nhau trong một lần diễn chung ở chương trình Gặp nhau cuối tuần, thế mà gần 20 năm qua, nghệ sĩ Trà My và MC Thảo Vân đã gắn bó với nhau như ruột thịt.

Nhiều người cho rằng, tình bạn trong giới nghệ sĩ không bền bởi ai cũng cá tính và có cái tôi rất lớn, tự ái cao, nay thân nhau lắm nhưng ngày mai sẵn sàng chẳng nhìn mặt nữa. Thế nhưng, tình bạn của nghệ sĩ Trà My với MC Thảo Vân lại khiến người ta ngưỡng mộ bởi gần 20 năm qua họ song hành với nhau và chưa một lần giận dỗi.

Mới đây, để kỷ niệm quãng thời gian gắn bó, nghệ sĩ Trà My và MC Thảo Vân đã cùng nhau đi Ninh Bình để chụp những bức ảnh đầy tình thân mến thân.

Nghệ sĩ Trà My chia sẻ, chị gặp MC Thảo Vân trong lần diễn tại chương trình Gặp nhau cuối tuần của VTV do NSND Khải Hưng đạo diễn. Kể từ khi gặp nhau, cả 2 đã thân thiết, coi nhau như chị em trong nhà, đi diễn hay mỗi nhà có công việc gì, người kia lại xúm tay vào cùng lo liệu.

"Hợp nhau và hiểu nhau, chúng tôi thường hay tâm sự, chia sẻ những tâm tư buồn vui trong cuộc sống, luôn trân trọng nhau. Nhất là sau này, khi chúng tôi đều là những người phụ nữ nuôi con một mình thì sự đồng cảm lại lớn thêm nữa. Từ cách dạy con như thế nào chúng tôi đều chia sẻ với nhau", nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Nghệ sĩ Trà My luôn coi MC Thảo Vân như em gái, yêu thương chiều chuộng. "Vân hay làm nũng tôi và muốn được chị chiều chuộng mình. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, trong suốt bao năm qua. Vân là người sống tình nghĩa trước sau và luôn quan tâm lo lắng mỗi khi tôi có chuyện buồn", nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Để chơi thân thiết như chị em trong nhà gần 20 năm qua, nghệ sĩ Trà My nói cả hai luôn thẳng thắn với nhau mỗi khi bất đồng quan điểm hay không hài lòng về nhau điều gì là phải giải toả tâm lý ngay, không để trong lòng. Nhưng chị bảo "trộm vía" từ khi chơi với nhau ít khi cả 2 xảy ra bất đồng quan điểm.

"Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, ngoài tình yêu thương của gia đình còn có tình bạn. Không những riêng tôi mà cả Thảo Vân nữa, chúng tôi luôn nghĩ rằng sống chân thành, yêu thương tin tưởng nhau, sống có trách nhiệm với nhau thì tình bạn ngày càng thân thiết gắn bó hơn", nghệ sĩ Trà My nói.

Chia sẻ về Trà My, MC Thảo Vân luôn ngưỡng mộ bởi: "Chị Trà My là người thẳng thắn, sống tình nghĩa, cởi mở. Một người vui tính nhưng lại nghiêm khắc và đòi hỏi cao trong mọi việc, và tôi rất thích điều này. Ở chị Trà My luôn bao quát mọi chuyện và đúng kiểu thủ lĩnh. Đi với chị, mọi việc chị đều giải quyết rất nhanh và dứt khoát, tôi đúng như em út được phép nũng nịu. Chị Trà My cũng là người lạc quan, luôn vượt lên mọi chuyện với tinh thần rất nhiệt huyết, chị truyền cảm hứng sống đó cho những người xung quanh. Chúng tôi chưa bao giờ giận nhau cả", MC Thảo Vân chia sẻ.

Tình Lê

Ảnh: Lương Duy Tiến