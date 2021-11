Hiện tại, phim tâm lý, tình cảm "Now, we Are Breaking Up” anh đóng cặp cùng Song Hye Kyo mới lên sóng nhưng đã đứng đầu trong các chương trình phát cùng khung giờ. Phim kể về chuyện tình giữa quản lý đội thiết kế của một công ty thời trang nổi tiếng Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và nhiếp ảnh gia tự do giàu có và nổi tiếng Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).