Madonna đã thống trị các bài báo trong những thập kỷ vừa qua về đời sống riêng tư gây chú ý nhiều như sự nghiệp âm nhạc của cô.

Madonna sinh năm 1958 và là một trong những ngôi sao nhạc Pop có ảnh hưởng nhất thế giới. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, đời tư của Madonna cũng gây chú ý không kém.

Tình trường lẫy lừng

Madonna gặp nam diễn viên Hollywood và người chồng đầu tiên Sean Penn vào năm 1984 khi đang quay MV cho Like A Virgin. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài từ năm 1985-1989.

Madonna và Sean Penn

Madonna bắt đầu mối tình lãng mạn với huấn luyện viên cá nhân Carlos Leon sau cuộc gặp gỡ ở New York vào năm 1994. Với mối quan hệ kéo dài gần 3 năm, cặp đôi được đồn đoán đã đính hôn từ lâu. Tuy nhiên, họ dừng chuyện tình cảm chỉ vài tháng sau khi chào đón con gái Lourdes vào tháng 10/1996.

Madonna gặp đạo diễn Guy Ritchie vào năm 1999 sau khi được Sting giới thiệu. Sau khi bắt đầu một cuộc tình lãng mạn, họ kết hôn vào tháng 12/2000 tại Scotland và kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm sau đó.

Madonna và Guy Ritchie.

Sau khi chia tay Guy Ritchie, Madonna quen người mẫu Jesus Luz khi đó mới 21 tuổi. Họ gặp nhau trong một buổi chụp trang bìa cho tạp chí W và mối quan hệ chỉ kéo dài hơn 12 tháng rồi kết thúc vào tháng 2/2010. Ca sĩ trả tiền cho Jesus đi học DJ trong thời gian hẹn hò. Trong năm 2009, Jesus từng yêu cầu mức cát-xê 30.000 USD cho mỗi đêm diễn với lý do có bạn gái nổi tiếng.

Nổi tiếng với sở thích yêu trai trẻ, Madonna từng yêu Kevin Sampaio (kém 33 tuổi), biên đạo múa Timor Steffens (kém 30 tuổi) và vũ công Brahim Zaibat (kém 29 tuổi) nhưng Ahalamalik Williams là tình nhân kém cô nhiều tuổi nhất khi chênh lệch tới 36 tuổi. Hai người chính thức hẹn hò từ năm 2019 đến nay. Những bức ảnh tình tứ của cặp đôi cũng thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Madonna đón sinh nhật tuổi 63 cùng tình trẻ Ahalamalik Williams.

Đặc biệt, Madonna vừa đón sinh nhật tuổi 63 với bữa tiệc tưng bừng bên bạn trai trẻ tuổi cùng các con và bạn bè thân thiết. Nữ ca sĩ chia sẻ những bức ảnh cô diện đồ nóng bỏng đón sinh nhật trên Instagram. Bạn trai vừa ăn kem chung cùng Madonna, vừa đặt tay lên đùi nữ ca sĩ để "khẳng định chủ quyền".

Bà mẹ 6 con sexy

Nữ hoàng nhạc Pop nay là bà mẹ của 6 người con. Ngoài hai con ruột, Madonna nhận nuôi hai trẻ người Malawi là David Banda vào năm 2006 và Mercy James vào năm 2008.Tháng 2/2017, Madonna nhận nuôi thêm cặp sinh đôi người Malawi là Stella và Esther.

Ở tuổi 63, cô sống hạnh phúc bên các con và người tình trẻ tuổi Ahlamalik Williams tại California, Mỹ. Ngoài Lourdes Leon ra ở riêng, 5 đứa trẻ còn lại đều ở chung với nữ ca sĩ. Các con của nữ hoàng nhạc Pop đều có thiên hướng về nghệ thuật, trong đó Lourdes Leon đang là người mẫu được săn đón.

Madonna bên 6 người con.

Hành trình đến thành công

Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc thành công với hàng loạt hit như Like a Virgin, Ray of Light, La Isla Bonita, Like a Prayer, Frozen.... Madonna còn góp mặt trong nhiều phim như Despeently Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of their Own (1992) và Evita (1996) - bộ phim giúp cô giành được giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Với doanh số hơn 300 triệu bản đĩa bán ra trên toàn thế giới, Madonna được Kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận là nữ nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa chạy nhất mọi thời đại. Cô là nghệ sĩ solo thành công nhất trong lịch sử của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và giữ kỷ lục có nhiều đĩa đơn quán quân nhất của một nghệ sĩ nữ ở Úc, Canada, Ý, Phần Lan, Ireland, Tây Ban Nha và Anh.

Theo Celebritynetworth, Madonna hiện sở hữu khối tài sản 850 triệu USD. Năm 2016, Wealth-X - công ty chuyên nghiên cứu về giới siêu giàu - bình chọn Madonna là ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất thế giới với 910 triệu USD. Madonna được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 2008. Rolling Stone cũng liệt kê Madonna trong số 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Dù đã bước sang tuổi 63 nhưng Madonna vẫn vô cùng trẻ trung và bốc lửa. Madonna vốn có phong cách thời trang vô cùng phóng khoáng và không có bất cứ giới hạn nào. Cô từng được mệnh danh là "thánh nữ" trên sân khấu không chỉ bởi những bài hát có ca từ khiêu khích hay màn trình diễn táo bạo mà còn bởi trang phục rất sexy. Suốt vài chục năm qua, "nữ hoàng nhạc Pop" gắn bó với phong cách thời trang gợi cảm dù nhận vô số ý kiến chê bai, phê bình.

Madona biểu diễn trong chương trình 'Super Bowl'

Đỗ Quyên