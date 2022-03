Bầu trời tháng 3 nhuộm màu thương nhớ trong cái rét nàng Bân, trong cái rạo rực của hoa gạo nở đỏ, đó là nguồn cảm hứng để nghệ sĩ Trà My cùng bạn bè lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Nghệ sĩ Trà My chia sẻ, có nhiều lý do để con người ta mê mẩn vẻ đẹp của tháng 3. Đó có thể là tiết trời hiền hòa, đủng đỉnh đón chút rét muộn cuối cùng trước khi chào hạ về và hơn hết là bởi say đắm trước vẻ đẹp của muôn loài hoa khoe sắc. Trong số đó dường như chẳng thể quên kể tới sắc hoa gạo rụng rơi như những đốm lửa đỏ dưới những gốc cây già.

"Hình ảnh hoa gạo nở đỏ rực cả một vòm trời như nhắc ta mùa hè cháy bỏng đang gần kề, khiến lòng ta rộn ràng và hân hoan hơn. Vẻ đẹp bình dị, rất đỗi thân quen ấy của loài hoa này khiến tâm hồn nghệ sĩ như chúng tôi xao xuyến. Và đó cũng chính là động lực khiến chúng tôi lên đường đi 'săn' những bức ảnh đẹp", nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Như nhiều người khác sinh ra từ làng, nghệ sĩ Trà My bảo cũng chẳng có thể nhớ nổi từ bao giờ trong những làng quê Việt Nam lại xuất hiện loài hoa này nhưng có một điều chắc chắn rằng, hoa gạo đã trở thành “linh hồn” của làng quê Việt Nam.

"Ngày ấu thơ, tôi còn nhớ, gốc cây gạo thường là nơi che nắng tuyệt vời vào những trưa hè oi ả cho bố mẹ tôi đi làm về, cho lũ trẻ chúng tôi ngồi hóng mát, nhặt những bông gạo xâu thành chuỗi vòng cổ, vòng nguyệt quế đội đầu. Bóng dáng của những người bà bên đàn cháu nhỏ, ríu rít những câu chuyện, bài thơ dưới gốc cây gạo đã trở thành hình ảnh quen thuộc khó có thể quên trong miền ký ức của", nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

"Mùa hoa gạo không quá dài lại khiến người ta càng trở nên trân quý loài hoa này. Nếu có cơ hội đừng nên bỏ lỡ đi khoảnh khắc được ngắm nhìn loài hoa này - loài hoa gắn liền với miền quê yên bình, của những kỷ niệm đẹp, của hy vọng và khát khao", nghệ sĩ Trà My bộc bạch.

'Xin đừng làm mẹ đau lòng' - Trà My

browser not support iframe.

Ngân An