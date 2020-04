- Chiều 24/4, Trấn Thành và Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như đã cùng trao tiền quyên góp, lập quỹ cho bé Lavie (con gái cố diễn viên Mai Phương).

Gần một tháng sau ngày Mai Phương qua đời, quỹ hỗ trợ dành cho bé Lavie – con gái cô - được thành lập dưới sự chung tay, góp sức của nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí và khán giả, đặc biệt là Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như và Trấn Thành.

Trấn Thành, Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như đi lập quỹ cho bé Lavie chiều 24/4.

Chia sẻ với VietNamNet, quản lý của Mai Phương cho biết chiều 24/4, Trấn Thành, Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như đã cùng có mặt để lập quỹ cho bé Lavie.

Nguồn tiền gồm 3 nhóm quyên góp chính, một nhóm do Trương Bảo Như cùng bạn bè của mình hỗ trợ, một nhóm do Ốc Thanh Vân quyên góp từ các đồng nghiệp và khán giả yêu mến Mai Phương, nhóm còn lại do Trấn Thành quyên góp từ các đồng nghiệp của mình. Trước đó, nam MC đã quyên góp 250 triệu đồng để hỗ trợ bé Lavie trên hành trình lớn khôn sau này.

Quản lý Mai Phương cho hay, sổ tiết kiệm hiện tại do Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như cùng nhau giữ. Khi Phùng Ngọc Huy (cha ruột bé Lavie) về đón bé sang Mỹ nuôi dưỡng, họ sẽ chính tay trao lại cho anh.

Trước đó, Phùng Ngọc Huy đã công khai nhận được toàn quyền nuôi con gái. Anh cho hay bản thân đang cố gắng sắp xếp để có thể đón con gái sang đoàn tụ trong thời gian sớm nhất. Dù chia tay Mai Phương đã lâu nhưng anh vẫn liên lạc, hỗ trợ bạn gái cũ chăm sóc con gái. Khi Mai Phương mất, vì tình hình dịch Covid-19 nên anh không thể về tiễn cô lần cuối.

Bé Lavie được đưa sang nhà Huỳnh Đông chơi trong dịp sinh nhật Ái Châu (bạn của Mai Phương).

Về phần Lavie, hiện tại bé vẫn an toàn sống cùng hai bảo mẫu thân thiết với mẹ như trước đây. Từ ngày Mai Phương mất, con gái cô vì còn nhỏ nên gia đình không giải thích nhiều. Cô bé ngây thơ chỉ biết mẹ đang lên thiên đàng, mẹ đang ngủ một giấc sâu hay mẹ cần nghỉ ngơi vì bệnh.

