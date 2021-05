Nam diễn viên bị bạn gái cũ tố cáo là kẻ phụ bạc, ngoại tình với người khác trong lúc cả hai còn đang hẹn hò. Hiện tại, Trương Lập Ngang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội.

Ngày 5/5, Sinchew đưa tin nam diễn viên Trương Lập Ngang bị bạn gái cũ - một nữ sinh viên đại học 21 tuổi - tố cáo ngoại tình, lây bệnh tình dục cho một sao nữ trong showbiz.

Cô gái trẻ cho biết mình chính thức qua lại với tài tử xứ Đài từ tháng 11/2020. Trong thời gian yêu nhau, Trương Lập Ngang đưa ra nhiều yêu cầu kỳ quái với mục đích giữ kín mối quan hệ, như ép cô phải bỏ điện thoại di động trong tủ trước khi vào nhà anh, xóa tất cả tin nhắn tương tác thân mật giữa hai người...

Sau đó, nữ sinh viên tìm thấy nhiều chứng cứ cho thấy Trương Lập Ngang có quan hệ ngoài luồng với một sao nữ 28 tuổi. Nữ nghệ sĩ này khi đi khám sức khỏe được chẩn đoán mắc bệnh tình dục do quan hệ không an toàn.

Trương Lập Ngang bị tố có đời sống tình ái thác loạn. Ảnh: Sinchew.

"Nhận được tin nhắn từ sao nữ đó, tôi vô cùng hoang mang, vội vã đến bệnh viện kiểm tra. May mắn tôi không làm sao. Trương Lập Ngang quá đê hèn, làm khổ phụ nữ. Không biết anh ta đã qua lại với bao nhiêu người để ra cớ sự này. Tôi đã bị Trương Lập Ngang lừa dối tình cảm và quyết định chấm dứt quan hệ", nữ sinh viên bức xúc.Sau đó, nữ sinh viên tìm thấy nhiều chứng cứ cho thấy Trương Lập Ngang có quan hệ ngoài luồng với một sao nữ 28 tuổi. Nữ nghệ sĩ này khi đi khám sức khỏe được chẩn đoán mắc bệnh tình dục do quan hệ không an toàn.

ETtoday đã liên hệ với công ty quản lý của Trương Lập Ngang. Người đại diện thừa nhận tài tử từng hẹn hò với nữ sinh viên nói trên và cho biết đang tìm hiểu kỹ vụ việc.

"Họ quen nhau khi Lập Ngang còn độc thân. Anh ấy có ấn tượng rất tốt về đối phương, nhưng cảm thấy không thể tiến xa hơn và quyết định làm bạn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này. Nếu lời buộc tội của cô ấy không đúng sự thật, công ty chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật xử lý", đại diện của nam diễn viên cho hay.

Trương Lập Ngang sinh năm 1983. Anh nổi tiếng qua các bộ phim Lost Romance, Cà phê đợi và yêu, Người thứ ba, Trở về 1989, Phía sau nụ cười, Trị Liệu Thi... Nam diễn viên từng bị bắt gặp hẹn hò với Thiệu Vũ Vy, người mẫu xe hơi gợi cảm Karen, nhưng không lên tiếng xác nhận.

Hiện tại, Trương Lập Ngang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận vì lối sống buông thả, thiếu đứng đắn.

Theo Zing