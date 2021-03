52 tuổi nhưng nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ trẻ trung, làn da trắng mịn không tì vết.

Thanh Thanh Hiền sinh năm 1969, là nghệ sĩ nổi tiếng bởi sự đa tài và vẻ đẹp thuần Việt. Xuất thân là nghệ sĩ cải lương nhưng sau này cô chuyển sang làm ca sĩ, đóng hài. Cô là gương mặt nghệ sĩ được nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả phía Bắc yêu quý.

Thanh Thanh Hiền xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của chị đều là nghệ sĩ. Trong đó, mẹ của Thanh Thanh Hiền là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Thoa.

Ngay từ nhỏ, Thanh Thanh Hiền sớm bộc lộ năng khiếu và sự say mê với môn nghệ thuật truyền thống. 6 tuổi chị đã lên sân khấu biểu diễn cải lương. Thanh Thanh Hiền là gương mặt nghệ sĩ khá đặc biệt. Khi còn gắn bó với nghệ thuật cải lương, chị là nghệ sĩ miền Bắc hiếm hoi thường được các đoàn trong Nam mời diễn.

Vào thập niên 1990, Thanh Thanh Hiền được coi là giọng ca cải lương hạng nhất tại miền Bắc Việt Nam và cũng là người gặt hái huy chương vàng nhiều nhất trong các hội diễn. Cô thường là khách mời đặc biệt cho các vở cải lương ở sân khấu miền Nam bởi lối biểu diễn đa dạng, sự chuyển giọng linh hoạt và đặc biệt luôn đảm bảo được những vai nặng ký không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Thanh Thanh Hiền từng chia sẻ, thời đó chị nhận được rất nhiều lời mời vào Nam hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, chị không nỡ rời bỏ mảnh đất nơi chị sinh ra và lớn lên.

Nữ nghệ sĩ từng tâm sự: "Nếu vào Nam, sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn. Vì mảnh đất đó mới là cái nôi của cải lương. Thế nhưng, tôi từ chối vì tôi yêu Hà Nội lắm mà toàn yêu những cái mà người ta gọi là lãng mạn vớ vẩn như tiết trời vào thu, gió heo may, một chút u buồn, trầm mặc của thành phố".

Khi đang là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, Thanh Thanh Hiền kết hôn với một nghệ sĩ đàn bầu. Vì muốn có thời gian cho gia đình, Thanh Thanh Hiền từ bỏ nghệ thuật cải lương, chuyển sang làm ca sĩ và đóng hài cùng với Xuân Hinh. Nhưng cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng tan vỡ.

Thanh Thanh Hiền đi bước nữa với Chế Phong - con trai danh ca Chế Linh. Sau 7 năm chung sống, Thanh Thanh Hiền và Chế Phong cũng ly hôn. Chia sẻ về những mối tình tan vỡ, Thanh Thanh Hiền bảo chị luôn nhận thiệt thòi về mình nhưng chưa bao giờ hối hận. Chị tự nhận mình là người 'dại trai'.

Sau ly hôn, chị vượt qua mọi thứ và bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên 2 cô con gái tài sắc Tú Linh và Thái Phương và có những người bạn ở bên. Thanh Thanh Hiền thường xuyên có những show diễn cùng nghệ sĩ Trà My. Cả hai đều đang làm mẹ đơn thân nên rất hiểu nhau. Họ có thể tâm sự cả đêm với nhau không chán. Đặc biệt, Thanh Thanh Hiền chia sẻ, mỗi khi nói chuyện với nghệ sĩ Trà My, chị như được tiếp thêm năng lượng.



"Nghệ sĩ Trà My lúc nào cũng nhìn cuộc sống ở khía cạnh tích cực, tất nhiên ai chẳng có nỗi buồn riêng, có những vấn đề của cuộc sống nhưng chị em chúng tôi không bi luỵ, bằng lòng với những gì mình có", Thanh Thanh Hiền chia sẻ.

Mỗi khi đi diễn cùng nhau, Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ Trà My đều tranh thủ chụp ảnh để ghi lại những kỷ niệm bên nhau.

