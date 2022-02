Sau màn cầu hôn lãng mạn ngọt ngào Bình An dành cho Á hậu Phương Nga, cả hai đang lên kế hoạch để tổ chức lễ cưới.

Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga là một trong những cặp đôi có tình yêu ngọt ngào nhất showbiz Việt. Cả hai công khai tình yêu được 5 năm và không ngần ngại thể hiện tình cảm với nhau trong những lúc xuất hiện chung tại nhiều sự kiện.

Dịp Valentine 14/2 vừa qua, diễn viên Bình An khiến bạn gái xúc động khi bất ngờ cầu hôn cô. Anh viết trên trang cá nhận: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?".

Kể về ngày định mệnh ấy với VietNamNet, Phương Nga cho hay: "Hôm ấy chúng tôi có hẹn đi ăn mừng ngày lễ tình yêu. Khi cả hai tới một quán quen của một người bạn thì Bình An có ho báo hiệu với mọi người. Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy mắc bệnh. Nhưng sau khi mở cửa, rất nhiều bạn bè thân thiết của cả hai đã ở đó. Tôi bắt đầu hú hét rồi òa khóc".

Với Phương Nga, 5 năm yêu Bình An là quãng thời gian hạnh phúc với cô. Phương Nga luôn được bạn trai chiều chuộng, tháp tùng tới những sự kiện lớn nhỏ. Cả hai cũng dành thời gian rảnh rỗi để có những chuyến đi làm mới tình yêu. Ở cạnh Bình An khiến cô luôn thấy yên bình như chính cái tên của người yêu.

Khi được hỏi, liệu kết hôn ở tuổi 24 có phải là quá sớm với một cô gái hoạt động trong showbiz?, Phương Nga thẳng thắn khẳng định, cô cảm thấy năm nay là một năm đẹp để có thể thực hiện những dự định lớn trong đời.

"Rất nhiều người ở lứa tuổi của tôi lựa chọn kết hôn. Tôi cũng quan niệm, theo chồng không có nghĩa là phải bỏ cuộc chơi. Nếu lấy An, tôi sẽ rủ anh ấy đi chơi cùng. Tôi có thêm một người bạn tham gia vào cuộc chơi cùng mình, đó chẳng phải là điều rất thú vị hay sao?", Phương Nga nói.

Để bước vào cuộc sống hôn nhân, Phương Nga chia sẻ, cô chỉ biết chuẩn bị một tâm lý vững vàng, tất cả tình yêu thương để cùng Bình An vượt qua những khó khăn, thay đổi khi chuyển từ giai đoạn yêu sang giai đoạn cuộc sống hôn nhân.

"Tôi cũng chưa hình dung yêu và cưới sẽ khác nhau như thế nào. Tôi chỉ thấy rằng, khi chúng tôi đang yêu nhau, chưa có ràng buộc gì cả cả hai cảm thấy rất thoải mái, được là chính con người của nhau mà không cần che giấu điều gì. Tôi cũng hy vọng, trong tương lai khi về chung một nhà, hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng và thích nghi để không cãi vã quá nhiều với những sự thay đổi", Phương Nga cho hay.

Nhiều người có suy nghĩ, một người đẹp có danh hiệu như Phương Nga thường lựa chọn một chàng trai giàu để lấy làm chồng. Trong khi đó, Bình An 'chỉ đẹp trai chứ không giàu', Phương Nga nghĩ sao? Nhận được câu hỏi này, Phương Nga thẳng thắn, bản thân cô chưa từng để tâm tới điều đó.

"Cả tôi và An đều còn rất trẻ nên chưa thể khẳng định được điều gì. Chúng tôi đều có công việc, kiếm ra tiền, tự nuôi sống bản thân, mua những gì mình thích và chu cấp được cho những người mình yêu thương. Với tôi thế là đủ. Tôi không cần phải hàng hiệu dát đầy người hay xe sang xế hộp để đi. Điều đó với tôi không phải là vấn đề", Á hậu bày tỏ.

Với cô, điều quan trọng nhất là người đàn ông ấy có yêu thương và tôn trọng mình, cũng như gia đình đôi bên hay không.

Khi được hỏi về kế hoạch lễ cưới, Phương Nga cho biết cô và Bình An đang lên kế hoạch và có thể là năm nay hoặc sang năm bởi tình hình dịch bệnh còn căng thẳng. Cả hai cũng sẽ nhờ những người bạn tư vấn, lên kế hoạch để có thể tổ chức một lễ cưới ngọt ngào. Cô cũng hy vọng mọi thứ trong tương lai sẽ tốt đẹp với cả hai.

Bùi Phương Nga là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô được nhận xét là "tài sắc vẹn toàn" khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại giỏi. Hiện tại, Á hậu Phương Nga đang làm công việc dẫn chương trình tại VTV.

Bình An là diễn viên điển trai được khán giả biết đến với bộ phim 5S Online, Mối tình đầu của tôi, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, 11 tháng 5 ngày, Yêu hơn cả bầu trời... Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, Bình An có quãng thời gian vô cùng khó khăn. Anh từng chia sẻ với báo chí phải đi làm xe ôm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ngoài ra, nam diễn viên còn làm nhiều nghề khác như bảo vệ, bán hàng... Có thời gian anh từng làm trợ lý cho Hoa hậu Phạm Hương. Bình An cũng từng nói, anh chưa bao giờ ngại ngùng khi chia sẻ những điều này bởi đó chính là chất xúc tác giúp anh có được thành quả như hiện tại.

browser not support iframe.

Hà Lan

Ảnh: NVCC