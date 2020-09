Vin Diesel, ngôi sao nổi tiếng toàn cầu với vai Dom trong loạt phim 'Fast & Furious' vừa trình làng đĩa đơn đầu tiên với tư cách ca sĩ.

Vin Diesel khoe giọng trong show Kelly Clarkson



Vin Diesel vừa tung đĩa đơn đầu tiên mang tên Feel Like I Do khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Nam diễn viên sinh năm 1967 hy vọng sẽ làm các fan "tự hào" với bản ballad đầu tay này. "Từ lâu chính các bạn đã khích lệ tôi ra một đĩa nhạc, để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cám ơn các bạn vì đã tin tưởng tôi. Như thường lệ, tôi hy vọng sẽ làm các bạn tự hào", Vin viết cho các fan trên Instagram có 65 triệu người theo dõi của mình.

Vin Diesel

Vin Diesel chọn show Kelly Clarkson để giới thiệu ca khúc Feel Like I Do và đã nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Anh nói vô cùng hào hứng khi giới thiệu ca khúc đầu tiên này cho fan. Nam diễn viên nói chính người hâm mộ đã khuyến khích anh theo đuổi đam mê ca hát của mình nên suốt 6 tháng qua, trong lúc mọi công việc bị đình trệ bởi Covid-19 Vin đã quyết tâm thực hiện đĩa đơn đầu tiên.

Vin Diesel lọt top 10 nam diễn viên thu nhập cao nhất thế giới 2020.

Fast & Furious 9 với sự tham gia của Vin đáng lẽ ra rạp từ 22/5 vừa qua đã bị đổi lịch sang 2/4/2021. Mặc dù vậy mới đây anh vẫn lọt vị trí thứ 5 trong top 10 nam diễn viên thu nhập cao nhất thế giới 2020 do tạp chí Forbes bình chọn với 54 triệu USD kiếm được trong 12 tháng.

Quỳnh An