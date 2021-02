Thanh Thúy - Đức Thịnh thực hiện bộ ảnh Tết, khoe loạt khoảnh khắc hạnh phúc trong những ngày cận kề năm mới.

Dịp Tết Tân Sửu 2021, cặp đôi Thanh Thúy – Đức Thịnh thực hiện bộ ảnh chào năm mới với trang phục truyền thống áo dài. Khác với hình ảnh gia đình mọi khi, cả hai lần này chụp ảnh đôi, không có sự góp mặt của các con.

Cặp đôi tạo dáng ăn ý, hài hước trong mỗi shoot ảnh Tết. Trong khi Thanh Thúy đẹp rạng rỡ, đằm thắm, Đức Thịnh lại gây ấn tượng với vóc dáng phong độ cùng biểu cảm hài hước.

Đức Thịnh - Thanh Thúy yêu nhau khi cả 2 hoạt động chung ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2008 tại TP.HCM và có 2 cậu con trai. Hơn một thập kỷ bên nhau, vợ chồng diễn viên trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió.

Bên nhau hơn 10 năm, Thanh Thúy và Đức Thịnh cho biết đây không phải là quãng thời gian quá dài cho một cuộc hôn nhân. Cả hai luôn quan niệm chuyện tương lai không đoán biết được nên luôn cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày.

Chia sẻ bí quyết gìn giữ hôn nhân, nữ diễn viên khẳng định việc tôn trọng lẫn nhau là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ sự nhường nhịn, thấu hiểu sẽ là chìa khóa để tình yêu cả hai thêm bền vững theo năm tháng.

"Với nghề diễn, tôi xem đó là cái duyên mình phải gắn bó. Còn hôn nhân với Đức Thịnh là cái nợ mà tôi phải trả và tôi mong mình được trả cả đời”, Thanh Thúy từng chia sẻ với VietNamNet.

Năm 2020, cặp đôi cũng trải qua nhiều khó khăn như các nhà làm phim khác do dịch Covid-19. Tranh thủ thời gian ở nhà, cả hai dành thời gian bên con, dạy các bé học và vui chơi. Trước thềm năm mới, cặp đôi gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến khán giả và không quên kêu gọi mọi người nâng cao ý thức giữ gìn an toàn sức khỏe giữa mùa dịch.

Clip Thanh Thúy tham gia 'Ơn giời! cậu đây rồi'

Thúy Ngọc