Những lần xuất hiện gần đây, vợ Tuấn Hưng đều gây choáng khi diện đồ hiệu xa xỉ, khoe sắc ngày càng thăng hạng.

Sau những mối tình, “anh chàng đào hoa” Tuấn bị “trói buộc” bởi Thu Hương (Hương Baby) – một hot girl xinh đẹp, gia đình bề thế bậc nhất Hà thành.

Tuấn Hưng và Hương Baby kết hôn năm 2014. Hiện tại, họ có 3 con chung là bé Su Hào sinh vào năm 2014, bé Son sinh năm 2017 và một bé trai út Sâm sinh năm 2019. Hương Baby thừa nhận, vợ chồng cô từng trải qua những sóng gió đến mức “muốn dừng lại để đường ai nấy đi”. Song, cả hai đã cùng thay đổi, cùng nhìn về một phía, từng ngày vun đắp hạnh phúc gia đình bên các con.

Tổ ấm hạnh phúc của Tuấn Hưng – Hương Baby

Thời gian qua, ngoài chăm sóc các con, Hương Baby lấn sân sang kinh doanh, lên chức chủ tịch, làm chủ của chuỗi cửa hàng làm đẹp, ăn uống, có mỹ phẩm mang thương hiệu riêng... Cô tỏ ra hạnh phúc khi có chồng hậu thuẫn, ủng hộ.

Không những thế, giọng ca "Tìm lại bầu trời" vừa chi 4 tỷ đồng mua xe hơi 7 chỗ tặng vợ để cô thuận tiện đi lại trong công việc.

"Ba tháng trở lại đây, tôi liên tục phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau phục vụ cho việc kinh doanh. Thấy tôi phải đi lại, ngồi xe nhiều, anh Hưng xót nên quyết định mua xe để tôi đi lại cho thoải mái, thuận tiện hơn. Tôi cảm động vì chồng làm gì cũng nghĩ đến vợ và các con", Hương Baby chia sẻ.

Nếu trong gia đình, Thu Hương là một người vợ đảm đang, hiểu biết và khéo léo, người mẹ yêu chiều các con thì trên thương trường, cô lại là một phụ nữ bản lĩnh.

Xuất hiện cùng Tuấn Hưng trong các sự kiện gần đây, Hương Baby ghi điểm bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, để tóc xoăn

Hương Baby diện váy 90 triệu, đeo nhẫn kim cương.

Cô được chồng tặng xe để thuận tiện đi lại

Một năm trở lại đây, Tuấn Hưng hạn chế đi hát. Anh chỉ tập trung làm những show lớn, sau đó dành nhiều thời gian bên cạnh bà xã Hương Baby và con trai. Vợ chồng anh luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của nhau.

Về phía Hương Baby, cô vừa kinh doanh vừa giữ lửa hạnh phúc gia đình. Cô cho biết, sự thành công của mình là nhờ động lực đến từ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng và các con.

"Chị em phụ nữ luôn là người giữ lửa cho tổ ấm gia đình, vì vậy gia đình có hạnh phúc mới là tiền đề quan trọng giúp chị em theo đuổi những ước mơ và gặt hái thành công. Cá nhân Hương gặt hái được những thành quả như ngày hôm nay thực sự cũng nhờ vào một phần không nhỏ nguồn động lực đến từ những nụ cười hạnh phúc của ông xã và ba bé yêu nhà mình", cô bộc bạch.

Trong sự kiện đầu tháng 12.2020, Hương Baby xách 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng).

Tuấn Hưng theo sát, không rời vợ nửa bước ở các sự kiện

Hương Baby tiết lộ ông xã là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Anh luôn tôn trọng, biết quan tâm và luôn lắng nghe cảm xúc của vợ.

"Khi tôi kinh doanh, ông xã cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích. Anh khuyên tôi nên đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, chăm sóc khách hàng chu đáo. Anh dặn tôi làm gì cũng phải minh bạch, làm đúng pháp luật, đúng đạo đức", cô nói.

Hương Baby cũng khẳng định nhờ ông xã, tính cách cô cũng thay đổi nhiều so với thời son rỗi. "Tôi cũng luôn tự giác, sống hết lòng với chồng con. Tôi biết nhẫn nại, hy sinh nhiều hơn. Chính vì chu toàn với gia đình, quan tâm và lo lắng bố mẹ hai bên nên anh Hưng cũng chẳng có lý do gì để trách móc, than phiền về tôi. Thay vì bận tâm những việc chồng làm khiến bản thân không vui vẻ như trước, tôi chú tâm cho công việc. Tôi chăm bản thân, quán xuyến gia đình và lo cho con nhiều hơn. Tôi quan niệm chỉ khi mình làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn", cô chia sẻ.

Trong một sự kiện mới nhất, Hương Baby tự lái xe Ferrari 488 GTB màu đỏ được ông xã tậu hồi tháng 9.2017. "Siêu ngựa" này có giá lăn bánh tại Việt Nam là 17 tỷ đồng.

Cô diện đầm ôm sát cơ thể gam màu ánh bạc. Tạo điểm nhấn cho trang phục, nữ doanh nhân xách túi Dior gam màu ánh bạc có giá 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng), đeo khuyên tai tiệp màu. Chiếc đồng hồ Classic Butterfly gam màu đỏ của Graff có giá 105.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) thường xuyên được Hương Baby đeo khi dự sự kiện.

Sinh mổ con trai thứ ba - bé Sâm - mới hơn một năm nhưng Hương Baby nhanh chóng lấy lại dáng chuẩn. Cô phô diễn nét đẹp hình thể qua thiết kế tôn đường cong.

Chạm ngưỡng 30 tuổi, Hương Baby là hình mẫu đại diện cho thế hệ các bà mẹ bỉm sữa thời nay. Cô cho biết, sự thành công của mình là nhờ động lực đến từ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng và các con.

(Theo Dân Việt)