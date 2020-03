- Diễn viên hài nổi tiếng Ken Shimura đã qua đời ngày 29/3 sau khi phải nhập viện vì mắc Covid-19.

Japan Times đưa tin, Ken Shimura nhập viện ngày 20/3 sau khi bị sốt và được chẩn đoán viêm phổi nặng. Sau đó, ông được thử nghiệm và dương tính với virus nCoV ngày 23/3. Như vậy, ông là người đầu tiên trong ngành giải trí Nhật Bản tuyên bố nhiễm bệnh.

Người quản lý của nam diễn viên hài cho biết khi thông báo tin buồn này: "Ông ấy đã làm việc vô cùng chăm chỉ cả đời với sứ mệnh mang lại tiếng cười cho mọi người".

Truyền thông Nhật Bản thông báo tin buồn về diễn viên hài kỳ cựu của đất nước.

Khi biết tin buồn, nữ ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản Naoko Ken đã bày tỏ cảm xúc: "Đầu óc tôi như trống rỗng. Tôi sẽ không còn được thấy Ken nữa. Tôi thật sự rất buồn".

"Tôi đã rất vui khi làm việc với bạn. Cảm ơn bạn", người đóng vai vợ nam diễn viên trong tiểu phẩm hài trên truyền hình cũng bày tỏ.

Ông Minoru Hasegawa, 69 tuổi, sống cùng quê với diễn viên hài cho biết, Ken Shimura nổi tiếng với nhiều thế hệ và là nguồn tự hào số 1 của người dân địa phương. Họ cảm thấy rất buồn vì sự ra đi của nam diễn viên hài.

Cái chết của Ken cũng khiến cánh truyền thông quốc tế sửng số. Họ ca ngợi ông là một trong những diễn viên hài diễn hay nhất đất nước Nhật Bản.

‘Vua hài Nhật Bản’ đã cố gắng cả đời để mang lại tiếng cười tới cho khán giả.

Ken Shimura (sinh năm 1950), tên thật là Yasunori Shimura, sinh ra và lớn lên ở phía Tây Tokyo. Ông tham gia vào nhóm hài nổi tiếng Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trung học.

Sau đó, Ken Shimura đến gần hơn với khán giả nhờ các vai diễn hài hước trên truyền hình như Baka Tonosama (chúa tể ngu ngốc) và Henna Ojisan (người chú xa lạ).

Trước khi qua đời ông dự định phát hành một bộ phim dựa trên cuốn sách có tựa đề ‘The Name Above the Title’ vào tháng 4.

Khi còn sống, Ken Shimura đã chia sẻ trong một cuốn hồi ký rằng ông đã lấy cảm hứng từ diễn viên hài người Mỹ Jerry Lewis - một người có khuôn mặt ngộ nghĩnh và có khả năng gây cười đặc biệt.

Hà Lan