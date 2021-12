Dù thành công ở nhiều lĩnh vực ngoài diễn xuất, Won Bin vẫn là một trong những diễn viên được công nhận nhất của Hàn Quốc, là gương mặt hiếm hoi giữ được danh tiếng dù rời xa màn ảnh.

Won Bin tên thật là Kim Do Jin, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Gangwon, tốt nghiệp ĐH Yong-In và Cao đẳng nghệ thuật Baekje. Sau thành công của Trái tim mùa thu năm 2004, Won Bin phủ sóng qua hai bộ phim đình đám Cờ thái cực giương cao và Anh trai tôi. Nhờ vẻ ngoài điển trai và chiều cao 1m80, Won Bin được nhiều hãng thời trang, nước giải khát, xe hơi, điện thoại di động… săn đón mời quảng cáo.

“Gia tài diễn xuất” vỏn vẹn 12 bộ phim

Ra mắt năm 1997 với một vai diễn nhỏ trong phim Propose, Wonbin tiếp tục nhận những vai phụ suốt 3 năm sau đó, cho đến 2 tác phẩm đột phá là Kkokji và Trái tim mùa thu. Đặc biệt, Trái tim mùa thu đã đưa Won Bin trở thành ngôi sao châu Á, gương mặt đắt giá nhất nhì màn ảnh Hàn thập niên 2000.

Won Bin liên tục đứng đầu bảng xếp hạng các mỹ nam thu hút nhất khu vực, lọt vào danh sách 10 sao nam quyến rũ nhất thế giới do Coolest Guy Celebrity bình chọn, sánh ngang với danh thủ David Beckham vào thời điểm năm 2004. Thành công của bộ phim đưa Won Bin đến các dự án truyền hình đình đám như Friends, Taegukgi và My Brother. Các tác phẩm có sự xuất hiện của anh đều trở thành cú “hit” truyền hình và đạt doanh thu lớn.

Sau 5 năm tham gia nghĩa vụ quân sự, Won Bin tham gia đóng Mother của Bong Joon Ho, và đáng chú ý nhất là Người vô danh tính (2010) – bộ phim gắn liền với tên tuổi của Won Bin, giúp anh giành giải Grand Bell cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau khi kết hôn, Won Bin tìm cách quay lại ngành diễn xuất với vai chính trong Still life của Umberto Pasolini nhưng cuối cùng từ chối do sự khác biệt với đạo diễn. Trong 13 năm đóng phim, nam diễn viên sinh năm 1977 chỉ tham gia 12 bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Nam thần phong độ ở tuổi 44

Không tham gia dự án nào hơn mười năm, Won Bin vẫn được yêu thích tại Hàn Quốc, chưa bao giờ hết hot với người hâm mộ Châu Á. Bước vào độ tuổi tứ tuần, Won Bin vẫn sở hữu gương mặt đẹp và hình thể không có dấu hiệu tuổi tác. Nam tài tử mới đây còn gây sốt trong một quảng cáo mỹ phẩm về sự trẻ trung của mình.

Nam diễn viên diện thun đơn giản màu xanh nhưng vẫn thu hút bởi sắc vóc và phong độ trẻ trung, cùng vẻ điển trai của một quý ông lịch thiệp.

Nam diễn viên 7x cũng là người mẫu thời trang quảng cáo đắt giá. Bộ hình của Won Bin quảng cáo cho hãng thời trang nam nội địa đã được các báo lớn đăng tải và thu hút sự chú ý của khán giả.

Truyền thông châu Á nhận xét Won Bin có gương mặt sắc nét và ánh mắt đậm "màu" điện ảnh. Thời trang đời thường của nam diễn viên ưu tiên các items thoải mái, năng động như áo thun, quần kaki và lịch thiệp như áo vest.

Hôn nhân bí mật và cuộc sống xa rời ánh hào quang

Cùng thuộc công ty quản lý Eden 9, Won Bin và Lee Na Young có nhiều cơ hội gặp gỡ, dần nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò từ 2012 và công khai một năm sau đó. Won Bin kết hôn với Lee Na Young vào năm 2015.

Họ là một trong những cặp đôi bí ẩn nhất làng giải trí Hàn Quốc khi hẹn hò bí mật, đám cưới kín đáo, khách mời hạn chế, an ninh nghiêm ngặt,… Nhiều nghệ sĩ thân thiết với cặp đôi cũng không biết họ làm đám cưới. Bên cạnh đó, chi phí đám cưới của cặp đôi cũng khiến người hâm mộ bất ngờ với tổng chi phí tổ chức trên dưới 20 triệu đồng.

Cặp đôi bí mật tổ chức một hôn lễ giản dị tại thung lũng Jeongseon, Gangwon - quê nhà của Won Bin.

Không chỉ là một đám cưới giản dị, Won Bin và Lee Na Young lựa chọn cuộc sống kín đáo: chưa từng sóng bước trước truyền thông hay hé lộ hình ảnh về quý tử đầu lòng. Những người yêu mến cặp đôi này vẫn tin Won Bin và Lee Na Young đang có cuộc hôn nhân êm đềm. Những hình ảnh hiếm hoi đủ cho thấy anh chàng Han Tae Suk si tình của Trái tim mùa thu ngày nào giờ đã là người chồng lãng mạn, quan tâm bà xã.

Với những hình ảnh lọt vào CCTV được đăng tải, có thể thấy nam diễn viên liên tục ngóng chờ vợ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, gia đình Won Bin đang sống trong căn nhà trị giá gần 140 tỷ đồng tại Gangnam - khu vực đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Giới truyền thông cũng ví von nhà của vợ chồng nam tài tử tựa như tòa lâu đài lớn. Vợ chồng nam diễn viên trực tiếp thiết kế, hoàn thiện “lâu đài” của mình.

Nổi tiếng và ngày càng giàu có dù không đóng phim

Nhiều nguyên nhân được đưa ra khi Won Bin không nhận phim mới, nhưng dù vợ anh bày tỏ rằng “Won Bin muốn thể hiện một câu chuyện đậm tinh thần nhân văn. Vì mải tìm kịch bản phù hợp, thời kỳ nghỉ ngơi của anh ấy ngày càng kéo dài”, khán giả dường như vẫn chưa chấp nhận được việc nam diễn viên 44 tuổi đã hơn mười năm không xuất hiện trên màn ảnh.

Kể từ Người vô danh tính đến nay, anh chỉ nhận quay quảng cáo và dự sự kiện. Nam tài tử từng nhận về làn sóng chỉ trích và mỉa mai không phải diễn viên, chỉ là người mẫu vì không còn tha thiết gì với diễn xuất. Won Bin còn bị cho là không muốn lao động trên phim trường vì quá giàu. Lợi nhuận từ quảng cáo và bất động sản giúp anh anh ấy không cần vất vả và tốn nhiều thời gian như đóng phim.

Tuy vậy, Won Bin từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn năm 2013 rằng: "Khi gặp phim mới, tôi cảm nhận bằng trái tim đầu tiên, sau đó mới dùng cái đầu để suy tính. Trong đầu mình, tôi biết có những vai diễn rất cần thiết cho sự nghiệp và tôi phải nhận lời. Nhưng trên thực tế, dù đọc kịch bản nhiều lần, trái tim tôi vẫn không rung động nên quyết định từ bỏ".

Nhìn lại những vai diễn mà nam tài tử từng bỏ lỡ, như vai đại úy Yoo Shi Jin trong Hậu duệ mặt trời, Oh Soo trong Ngọn gió đông năm ấy, vai vệ thần Kanglim ở bom tấn Along with Gods hay ông bố Seok Woo trong Train to Busan,… Won Bin hẳn có “gu” riêng khi chọn kịch bản. Dù hơn 10 năm vắng bóng màn ảnh, Won Bin vẫn luôn được người hâm mộ đặt niềm tin ngày anh trở lại.

Trùm bất động sản khá kín tiếng của showbiz Hàn

Chỉ dành trên dưới 20 triệu đồng để tổ chức đám cưới, song Won Bin lại được coi là "ông trùm" của giới bất động sản với hàng loạt tòa nhà giá trị do anh sở hữu.

Theo giới truyền thông Hàn, nhờ sự tăng giá chóng mặt của hàng loạt tòa nhà ở thủ đô Seoul, Won Bin “bỏ túi” không ít. Năm 2014, anh mua hai căn nhà ở Samsungdong với giá 2 tỷ 300 triệu won (gần 50 tỷ đồng) và một tòa nhà trị giá 210 triệu won (hơn 4,5 tỷ đồng). Theo thời giá hiện tại, tổng giá trị bất động sản này còn cao hơn gấp nhiều lần khi một số công trình xây dựng lớn nằm trong khu dân cư Sungsoodong được hoàn thành. 4 năm sau, vợ chồng tài tử mua lại tòa nhà 7 tầng tọa lạc gần Ga Apgujeongrodeo, khu phố Cheongdamdong sầm uất bậc nhất Hàn Quốc với giá 14,5 tỷ won (khoảng 306 tỷ đồng).

Dù thành công ở nhiều lĩnh vực ngoài diễn xuất, Won Bin vẫn là một trong những diễn viên được công nhận dù rời xa màn ảnh. Thời điểm nào Won Bin quay lại đóng phim sẽ phải để cho chính anh trả lời khi nam tài tử tìm ra được kịch bản ưng ý.

browser not support iframe.

Linh Chi