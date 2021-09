Yoona và Lee Jong Suk sẽ cùng góp mặt trong phim Big Mouth - bộ phim pháp lý mới của đài tvN.

Ngày 1/9, Yoona (SNSD) và Lee Jong Suk đã xác nhận tham gia phim mới của đài tvN mang tên Big Mouth.

Bộ phim thuộc đề tài pháp lý, được chắp bút bởi biên kịch tân binh Haram, với sự hỗ trợ của Jang Young Chul và Jung Kyung Soon - bộ đôi biên kịch làm nên thành công của loạt phim truyền hình đình đám như Hoàng hậu Ki, Vagabond (Lãng khách). Đạo diễn của Big Mouth là Oh Choong Hwan, người đứng sau When You Were Sleeping (Khi nàng say giấc), Hotel del Luna (Khách sạn ánh trăng) và Start-up (Khởi nghiệp).

Cặp bạn thân Yoona - Lee Jong Suk lần đầu hợp tác cùng nhau.

Trong phim, Lee Jong Suk vào vai Park Chang Ho, một luật sư hạng ba với tỷ lệ thành công là 10%. Anh túng quẫn đến nỗi không thể trả tiền thuê văn phòng hàng tháng hay tiền lương đúng hạn cho trợ lý văn phòng, cũng là bố vợ mình. Do hay nói suông mà không làm nên Park có biệt danh là “kẻ khoác lác” (Big Mouth). Một ngày nọ, Park bị nhầm thành một kẻ lừa đảo thiên tài có biệt danh “chuột bự” (Big Mouse) rồi bị cuốn vào một vụ án giết người. Phát hiện ra nhiều sự thật bị che giấu đã đẩy anh và gia đình vào nhiều tình huống nguy hiểm.

Thành viên nhóm SNSD sẽ vào vai y tá Go Mi Ho - vợ của Park Chang Ho (Lee Jong Suk), người đã đưa Park trở thành luật sư. Thời đại học, Go nổi tiếng vì xinh đẹp, thanh lịch và tự tin. Tuy nhiên sau khi kết hôn với một người đàn ông thiếu tham vọng, cô dần trở nên ích kỷ, chua ngoa. Mặc dù vậy khi chồng bị nhầm với tên lừa đảo, cô cũng tìm mọi cách để giúp anh rửa sạch hiềm nghi.

Big Mouth đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài vắng bóng màn ảnh của "mỹ nam" Lee Jong Suk. Với Yoona, đây là vai diễn thứ 5 của cô nàng trong năm nay. Bộ phimdự kiến phát sóng trong năm 2022.

Yoona sinh năm 1990, là thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SNSD. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Yoona ghi dấu ấn khá đậm nét trong lĩnh vực diễn xuất. Một số bộ phim cô từng tham gia như Em là định mệnh của đời anh, Mật danh K2, Anh chàng lọ lem, Lối thoát trên không…

Lee Jong Suk sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu, ra mắt làng giải trí vào năm 2005 với bộ phim ngắn Sympathy. Sự nghiệp của nam diễn viên vụt lên nhanh qua các bộ phim như School 2013, Đôi tai ngoại cảm (I hear your voice), Pinocchio, Doctor Stranger, W - Two worlds…

Yoona trong phim 'Exit':

Phương Linh(Theo Soompi)