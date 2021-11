Trong loạt ảnh mới nhất, 5 “nàng thơ” nhí của NTK Tạ Linh Nhân mang đến ngôn ngữ thú vị của thời trang, nghệ thuật thông qua vẻ đẹp của hình thể.

Làng mẫu kids - teen đang chứng kiến sự vươn lên của những cô bé gen Z (thế hệ sinh từ năm 1997-2015) đến từ thương hiệu Dorii do NTK Tạ Linh Nhân sáng lập. Một lứa mẫu nhí mang trong mình sự đa năng về nghệ thuật hứa hẹn sẽ sớm trình làng, góp phần tô điểm cho ngành công nghiệp thời trang và sân khấu Việt… 5 “nàng thơ” nhí đó là Nguyễn Suri, Huỳnh Tiểu My, Bùi Hồ Ái My, Đỗ Hoàng Kim Anh và Lê Băng Băng.

Nguyễn Suri - “Hoa hậu nhí” của các sàn diễn

Dù không cao to như các chị (là cô em út của nhóm) nhưng Nguyễn Suri vẫn toát lên thần thái của một ngôi sao tương lai. “Hoa hậu nhí” của các sàn diễn sinh năm 2014 nhưng đã sở hữu cho mình danh hiệu Quán quân Đại sứ Áo dài nhí và hơn 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thời trang chuyên nghiệp.

Từ một cô bé nhút nhát, Nguyễn Suri từng bước lột xác và thay đổi ngoạn mục để chinh phục các sàn diễn thời trang đình đám. Cô bé thường xuyên diễn vedette với các hoa hậu, siêu mẫu hàng đầu của làng Vbiz.

Huỳnh Tiểu My - sao nhí đa tài

Với thành tích 3 năm liền là học sinh giỏi cấp trường, cùng với nhiều giải thưởng nghệ thuật đạt được như: Á quân 1 Đại sứ Áo dài nhí, Huy chương đồng Liên hoan nhảy thiếu nhi TP.HCM, Giải thưởng gameshow “100 giây rực rỡ”…Huỳnh Tiểu My được người hâm mộ biết đến như một sao nhí đa tài.

Ngoài việc sở hữu những kỹ năng catwalk, nhảy hiện đại và ca hát, thì Tiểu My tham gia Diamond Project của NTK Tạ Linh Nhân với mục đích hoàn thiện hơn khả năng giao tiếp trước đám đông cũng như học hỏi các kỹ năng diễn xuất, hội hoạ để có thể tự tin trải nghiệm và tạo dấu ấn trong những lĩnh vực mới mà cô bé mơ ước chinh phục.

Bùi Hồ Ái My - gương mặt điện ảnh triển vọng

Là một trong những gương mặt gia nhập nhóm người mẫu nhí Dorii sau cùng, nhưng Bùi Hồ Ái My cho thấy sự phát triển với tốc độ “chóng mặt”. Điều này được minh chứng qua từng bộ ảnh thời trang mà cô bé thể hiện. Mới đây Ái My cùng các bạn có dịp thử sức với dự án điện ảnh dài tập cùng với các diễn viên gạo cội Thanh Hiền, Phương Ngọc…

Tuy là lần đầu tiên thử mình với vị trí diễn viên, nhưng ngay lập tức cô bé đã được các cô chú diễn viên chuyên nghiệp và ekip đoàn ưu ái đặt cho hảo danh “gương mặt điện ảnh triển vọng”. Đây được coi là thành công ban đầu ngoài kì vọng của cô bé sở hữu giải Á quân 1 Thiên thần siêu mẫu Dorii.

Đỗ Hoàng Kim Anh - “búp bê cá tính”

Với thành tích 6 năm liền là học sinh giỏi cấp trường, cùng với nhiều giải thưởng về nghệ thuật, cô nàng Quán quân Thiên thần siêu mẫu - Đỗ Hoàng Kim Anh đang là cái tên mà các nhãn hiệu thời trang kids - teen săn đón. Được gọi là “búp bê cá tính”, Kim Anh luôn ghi điểm trong mắt người xem thông qua các bộ hình quảng cáo của các nhãn hiệu thời trang.

Đến với Diamond Project, Kim Anh cho biết muốn khám phá bản thân mình ở nhiều lĩnh vực hơn nữa như dẫn chương trình, điện ảnh và hơn hết là giấc mơ trở thành NTK thời trang tương lai.

Lê Băng Băng - “công chúa lai” rạng rỡ

Là cô bé mang hai dòng máu Việt - Singapore, Lê Băng Băng được biết đến là “công chúa lai rạng rỡ” của làng mẫu kids - teen. Tuy mới 14 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu chiều cao 1m73 mà giới người đẹp mơ ước. Mới đây “công chúa lai” đã mang về cho mình giải thưởng Á quân 2 Thiên thần siêu mẫu.

Chưa dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, Băng Băng còn theo đuổi các bộ môn khác như nhảy hiện đại, DJ, dẫn chương trình. Chính vì vậy mà cô bé tham gia vào Diamond Project để có cơ hội học hỏi cùng các chuyên gia nổi tiếng, uy tín nhằm có hướng phát triển đúng đắn.

Chia sẻ về Diamond Project, NTK Tạ Linh Nhân cho biết, cơ duyên để lập ra dự án này là khi anh và các phụ huynh trò chuyện trong các buổi dắt các con đi biểu diễn. Nhận thấy niềm đam mê nghệ thuật thực thụ cùng sự thiếu hụt về các kỹ năng cần có ở các con, nên anh và các phụ huynh quyết định khai sinh dự án và đồng hành cùng nhau cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng.

“Mục tiêu ở đây của những người làm cha, làm mẹ, làm người hướng dẫn không phải là áp đặt cho các con tương lai trở thành hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng, mà là muốn các con tự tin hơn và dần hoàn thiện bản thân hơn thông qua các lớp đào tạo kỹ năng nghệ thuật. Điều mà chúng tôi ngày trước mong ước được trải nghiệm nhưng chưa có điều kiện”, NTK Tạ Linh Nhân chia sẻ.

“Tôi tin rằng với sự đồng tâm dành những gì tốt đẹp nhất cho các con của các giảng viên là những nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia uy tín như: ca nhạc sĩ Sỹ Luân, nghệ sĩ Thanh Bạch, siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa, MC đài HTV Thư Đình… cùng với giáo án khác biệt của hơn 12 bộ môn, các học trò của tôi sẽ hoàn thành tốt mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra”.

Lệ Thanh