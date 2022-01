Kết thúc vòng catsing đầu tiên của The Face Kid 2022 trước khi đến với vòng chấm thi online, một số gương mặt mẫu nhí xuất sắc nhất đã lộ diện.

The Face Kid 2022 do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức là cuộc thi nhằm tìm kiếm và đào tạo những gương mặt nhí tiềm năng cho làng thời trang trẻ em Việt Nam. Cuộc thi gây ấn tượng khi sở hữu dàn Giám khảo quyền lực: Trưởng BGK kiêm đạo diễn nghệ thuật - siêu mẫu Nguyễn Đình Quyền (Giải Bạc Siêu mẫu thế giới người Việt năm 2014, Top 10 Face of Vietnam); Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới Lào 2019 - Xanita Savengxok; Á khôi Nguyễn Hồng Nhung Á khôi 1 Gala Miss & Mister 2019, diễn viên Thúy Hà, NTK Ruby Phạm.

Ngay từ khi tổ chức vòng sơ tuyển, The Face Kid đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh và ngay lập tức đăng ký cho con, em mình dự thi. Kết thúc vòng catsing đầu tiên trước khi đến với vòng chấm thi online, một số gương mặt mẫu nhí xuất sắc nhất đã lộ diện.

Siêu mẫu Đình Quyền cho biết, các em nhỏ rất đáng yêu và tự tin, tự tin hơn hẳn thời của anh trước kia. Vậy nên anh cảm thấy rất khó khăn khi phải loại bất cứ thí sinh nhí nào.

Chân dung 6 thí sinh xuất sắc:

Lê Huyền Thiên Hy

Nguyễn Huyền Thiên Thư

Phạm Khánh Vy

Nguyễn Tùng Chi

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Nguyễn Hạnh Nguyên

Ngân An