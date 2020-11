Người đẹp cho biết hiện đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Mâu Thủy muốn quen một chàng trai thông minh, có điều kiện bằng hoặc hơn mình.

Á hậu Mâu Thủy vừa chia sẻ loạt ảnh mới với hình ảnh sexy, phá cách. Cô muốn giới thiệu với khán giả hình ảnh mới của bản thân: quyến rũ, trưởng thành, vừa có sự đằm thắm, bí ẩn, vừa giàu kinh nghiệm, bản lĩnh trong cuộc sống. Trong bộ ảnh, Mâu Thủy lựa chọn những trang phục táo bạo, khoe trọn số đo ba vòng. Cô thử nghiệm nhiều kiểu tóc khác nhau, trang điểm tông nâu trầm.

Tung ra bộ ảnh khoe đường cong nóng bỏng, Mâu Thủy trong những bộ trang phục quyến rũ trở nên vô cùng ấn tượng. Mỗi bức ảnh, đều cho thấy sự trưởng thành và ngày càng xinh đẹp của chân dài sinh năm 1992.

Mâu Thủy tiết lộ, thời gian qua, cô tập luyện với huấn luyện viên 2 buổi/ tuần. Thay vì nạp nhiều thức ăn vào cơ thể một lúc như trước đây, cô không ăn kiêng mà chọn cách chia nhỏ bữa ăn để không có cảm giác bị đói. Mâu Thủy hiện giảm được 3 cm vòng eo với cân nặng 56 kg, sở hữu số đo ba vòng 84-65-96 cm.

Hồi đầu tháng 3, Mâu Thủy tiết lộ cô đã chia tay mối tình 8 năm. Thời điểm hiện tại, cô đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Mâu Thủy muốn quen một chàng trai thông minh, có điều kiện bằng hoặc hơn mình. Người đẹp khẳng định vẫn sẽ yêu hết mình, cho hết mình và không vụ lợi, tính toán nếu bắt đầu mối quan hệ mới.

Thời gian này, Mâu Thuỷ khá bận rộn với nhiều công việc khi đang là mentor cho Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 9. Sắp tới, Mâu Thuỷ sẽ cùng với một số người bạn chuẩn bị cho một dự án hoàn toàn mới của mình trong năm nay mang tên Vietnam Why Not, nhằm quảng bá và đẩy mạnh kích cầu du lịch trong nước.

Ngoài ra, Mâu Thuỷ cùng hội bạn thân gồm hoa hậu H'Hen Niê, Khánh Vân... vẫn thường xuyên kết nối và có những hoạt động xã hội ý nghĩa cùng nhau. Bên cạnh đó, cô mong muốn cống hiến, hoạt động nghệ thuật cật lực để thay đổi suy nghĩ của nhiều người về nghề người mẫu.

"Tôi nghĩ mình phải cống hiến nhiều hơn để gia đình, bạn bè, khán giả thấy, bản thân những người mẫu nghiêm túc với nghề như thế nào thay vì nhắc đến chân dài chỉ gắn liền với hai chữ đại gia, cô nói.

T.K

Ảnh: Hồ Quốc Hoàng