Trong buổi giao lưu trực tuyến trên báo VietNamNet, Á hậu 1 Phương Anh tiết lộ cô ấn tượng mạnh với nụ cười của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và sự hồn nhiên, dễ thương của Á hậu 2 Ngọc Thảo.

Tối 20/11, chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 đã thuộc về Đỗ Thị Hà, người con xứ Thanh. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Phạm Ngọc Phương Anh, cô gái sinh năm 1998 với nụ cười rạng rỡ, học vấn tốt cùng khả năng giao tiếp tự tin.

Trò chuyện với VietNamNet trong buổi giao lưu trực tuyến, Phương Anh chia sẻ về hành trình chạm tay tới ngôi vị Á hậu 1 và nhiều thông tin thú vị khác sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 giao lưu trực tuyến trên báo VietNamNet. Á hậu Phương Anh (trái), Hoa hậu Đỗ Thị Hà (giữa) và Á hậu Ngọc Thảo (phải)

- Trải qua nhiều kỷ niệm với các thí sinh khác trong cuộc thi, Hoa hậu Việt Nam 2020 có thực sự là một cuộc cạnh tranh khốc liệt theo cảm nhận của Phương Anh?

Tôi không cảm nhận được sự cạnh tranh đó, điều tôi nhận thấy là sự giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau của các thí sinh. Những hôm chụp hình, nếu có thí sinh quên mang đồ, các thí sinh khác không ngần ngại cho mượn, chỉnh trang trang phục cho nhau để có được những hình ảnh tốt nhất.

"Ngay bây giờ, sau khi đã đăng quang Á hậu 1, tôi vẫn không tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt", Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh bộc bạch.

- Nhiều độc giả cảm thấy nuối tiếc vì Phương Anh hội tụ đủ các yếu tố để trở thành Hoa hậu, Phương Anh thấy bản thân còn thiếu yếu tố gì để trở thành Hoa hậu?

Tôi nghĩ rằng việc chọn ra chọn ra Top 3 của Hoa hậu Việt Nam 2020 là một hành trình dài. Ban giám khảo đã theo dõi các thí sinh từ những ngày đầu tới tận đêm chung kết mới có thể đưa ra kết quả chính xác nhất. Với tôi, Top 3 Hoa hậu Việt Nam năm nay đã thể hiện rất tốt, ban giám khảo đã công tâm khi chọn lựa. Tôi hài lòng với ngôi vị Á hậu 1 của mình.

- Gần tới đêm chung kết, Phương Anh đã đóng Facebook cá nhân. Hành động này là bởi bạn bị áp lực hay có một lý do nào khác?

Tôi khoá Facebook cá nhân để có thể tập trung chuẩn bị tốt nhất cho các phần thi tại đêm chung kết. Hơn thế, tôi muốn dùng thời gian rảnh để tận hưởng những giây phút cuối cùng bên các bạn thí sinh của cuộc thi. Ở thời điểm đó, tôi không nghĩ mình có thể tiến sâu được thế này nên đó là những phút giây cuối cùng với Hoa hậu Việt Nam 2020, với sân khấu, với các bạn.

- Phương Anh và Bảo Trâm đã có màn thuyết trình ấn tượng trên sân khấu đêm chung kết. Bạn đã kết nối Bảo Trâm thế nào cho màn thể hiện ăn ý và sâu sắc như vậy?

Tôi và Bảo Trâm nhận được tin sẽ thuyết trình trong đêm chung kết chỉ trước đó một ngày. Tôi rất vui và vinh hạnh khi được Ban tổ chức trao cho cơ hội tỏa sáng và lan tỏa tinh thần Việt Nam, truyền thống Việt Nam.

Song song với đó, tôi và Bảo Trâm cảm thấy áp lực nặng nề khi phải truyền tải được thông điệp của bài thuyết trình, khi chưa chắc tất cả khán giả sẽ hiểu được những điều tôi nói bằng tiếng Pháp.

Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của Ban tổ chức cùng sự chuẩn bị chu đáo của tôi và Bảo Trâm, hy vọng tiết mục đó sẽ để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

- Khán giả rất bất ngờ về khả năng ngoại ngữ của Phương Anh, bí quyết học ngoại ngữ của bạn là gì?

Học ngoại ngữ có 4 kỹ năng gồm nghe, nói, đọc, viết và mỗi người sẽ tiếp thu ngoại ngữ tốt nhất ở một kỹ năng. Tôi có thế mạnh về kỹ năng nghe nên thường học bằng cách xem các video trên YouTube. Thông qua các bộ phim, các bài hát, tôi biết thêm nhiều từ vựng và cấu trúc mới, từ đó hệ thống lại để tiếp thu được kiến thức một cách tốt nhất.

- Có phải vì học tiếng Pháp khá lâu nên tiếng Anh của Phương Anh chưa được chuẩn, nói lơ lớ. Bạn có nghĩ cần khắc phục điều này để phát âm tiếng Anh chuẩn hơn?



Bản thân tôi đã học tiếng Pháp từ lớp 1 cho đến hết năm lớp 12 và mới chỉ bắt đầu học tiếng Anh từ những năm cấp 3. Những ai biết tôi ở thời điểm đó đều nhận xét tôi nói tiếng Anh rất ngang, không có ngữ điệu. Đến năm lớp 11, tôi nhận ra khuyết điểm của mình và đã sửa đổi dần.

Sau khi lên đại học và được tiếp xúc với nhiều giáo viên nước ngoài, phát âm của tôi dần được cải thiện. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng trong tương lai gần tôi sẽ rèn luyện và trau chuốt thêm khả năng tiếng Anh của mình.

- Bạn vỡ òa khi được gọi tên vào Top 5 ứng xử, nhưng sau đó lại trấn tĩnh rất nhanh. Hơn thế, trong dự án Nhân ái, bạn là thí sinh duy nhất không khóc khi nghe các học viên đọc thư cho thầy Quốc Phong. Nhiều người cho rằng Phương Anh quá lý trí và thiếu sự rung động?

Tôi đã vỡ oà từ khi có tên trong Top 15. Khi bước vào Top 5 với phần thi ứng xử, tôi tự trấn an bản thân rằng chỉ có 3 giây để sống thật với cảm xúc, sau đó phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh nhất có thể. Ở đêm tri ân trong dự án Nhân ái, tôi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc khi nhìn thấy các bạn học viên bày tỏ tình cảm đối với thầy giáo Quốc Phong. Tuy nhiên mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau và khóc không phải là cách duy nhất để làm điều đó.

Khoảnh khắc đăng quang Á hậu 1 của Phương Anh.

- Á hậu 1 thường sẽ được cử đi thi Hoa hậu Quốc tế, một đấu trường thiên về tính trí tuệ, Phương Anh có nhận thấy bản thân hợp với cuộc thi này?

Với cương vị là Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi sẽ cố gắng trau dồi bản thân, đặc biệt là các kỹ năng mềm: kỹ năng ứng xử, trình diễn... để đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Quốc tế. Bên cạnh đó, cuộc thi này thiên về tính trí tuệ nên tôi cần phải học hỏi thêm các kiến thức về xã hội, cộng đồng để lan tỏa được vẻ đẹp nhan sắc và tri thức của Việt Nam.

- Phương Anh có ấn tượng gì với Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu 2 Ngọc Thảo?

Ngay sau đêm khi Người đẹp biển và Người đẹp thời trang, tôi đã nghĩ Đỗ Thị Hà và Ngọc Thảo có tiềm năng rất lớn để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020.

Với Đỗ Hà, tôi chú ý tới em từ buổi tập nhảy cho đêm bán kết diễn ra tại Hà Nội. Thời điểm đó tôi và Hà chưa từng nói chuyện với nhau nhưng khi nhìn từ xa, tôi đã ấn tượng với nụ cười của em. Hơn thế, với đôi chân dài 1,11m, các nhiều bạn còn đùa với Hà: "Năm nay Thanh Hoá có Hoa hậu".

Với Ngọc Thảo, ban đầu tôi hơi e dè trước vẻ đẹp sắc sảo của em ấy. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi nhận ra đằng sau nét sắc sảo đó là một tâm hồn rất dễ thương, hồn nhiên và mê ăn uống. Đây là điểm chung của cả 3 chúng tôi.

Á hậu 1 Phương Anh ấn tượng với nụ cười của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và sự hồn nhiên, dễ thương của Á hậu 2 Ngọc Thảo.

- Nhiều người cho rằng các cuộc thi sắc đẹp là một hình thức bóc lột phụ nữ. Bạn sẽ làm như thế nào để thay đổi quan điểm này?

Khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi thấy có rất nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, khẳng định vẻ đẹp nhan sắc, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam. Vì vậy nên tôi không đồng tình với quan điểm này.

- Phương Anh hãy chia sẻ châm ngôn sống yêu thích bằng tiếng Anh đến các độc giả của VietnamNet?

Châm ngôn sống của tôi từ khi còn rất nhỏ là: "Now or never" (Bây giờ hoặc không bao giờ). Khi chúng ta có dự định, có ước mơ, chúng ta hãy thực hiện nó ngay từ bây giờ, theo đuổi nó tới cùng. Đừng để một ngày nào đó khi nghĩ lại, chúng ta cảm thấy nuối tiếc vì đã để lãng phí ước mơ.

Clip Á hậu Phương Anh giao lưu với VietNamNet:

browser not support iframe.

Hạnh Hạnh

Hoa hậu Việt Nam 2020 Vietnamnet cập nhật những hình ảnh và tin tức mới nhất về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020.