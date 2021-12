"Có người gọi tôi là bản sao của Hoa hậu đền Hùng Giáng My hay so sánh nhan sắc tôi với chị ấy thì tôi thấy vui lắm".

Á khôi Đinh Ngọc Phượng đã vượt qua nhiều đối thủ vòng Bán kết để có mặt tại vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 - cuộc thi cấp quốc gia được Bộ VHTTDL cấp phép - đang diễn ra tại TP.HCM.

Đinh Ngọc Phượng chia sẻ, cô cảm thấy vui, hạnh phúc khi mình được gọi tên vào Top 20. “Đứng trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân khiến tôi nhớ lại cảm xúc trước đây khi tham gia cuộc thi hoa khôi 10 năm trước. Khi đó, tôi và những người bạn đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Từ cuộc thi, tôi có những người bạn gắn bó, giúp đỡ nhau đến lúc này. Hiện giờ khi tham gia cuộc thi tôi cũng có những người bạn mới mà tôi tin rằng sau đây, chúng tôi sẽ thành bạn bè, đối tác, hỗ trợ, liên kết với nhau để cùng phát triển cả trong công việc và cuộc sống”, Đinh Ngọc Phượng nói.

Thi hoa hậu với tâm thế thoải mái, Đinh Ngọc Phượng cho biết: “Dù kết quả ra sao thì điều quan trọng là tôi cùng các bạn đã có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Tôi đã thể hiện hết mình trong cuộc thi và sẽ cảm thấy vui mừng nếu có những thí sinh xứng đáng giành giải. Tôi không có gì áp lực gì cả. Tái ngộ một cuộc thi sắc đẹp sau 10 năm, tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và đã có thể chia sẻ, trao đi nhiều giá trị ý nghĩa hơn trong cuộc sống”.

Á khôi Đinh Ngọc Phượng chia sẻ, trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân có nhiều hoạt động ý nghĩa thực sự. Đặc biệt Đinh Ngọc Phượng cùng các thí sinh đã trình bày về đề án cộng đồng. Theo đó, mỗi thí sinh sẽ nói về những điều có thể thực hiện thời gian tới khi đồng hành cùng ban tổ chức, hỗ trợ những trẻ em mất cha, mẹ trong đại dịch Covid-19. Cô đã quyết định tặng 200 phần quà hỗ trợ sức khỏe cho các trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19.

Á khôi Đinh Ngọc Phượng sinh năm 1990 tại Hà Nội. Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, ít người biết, Đinh Ngọc Phượng là bà mẹ hai con. Nhan sắc và kiểu ăn mặc, làm đẹp của Đinh Ngọc Phượng khiến nhiều người nhớ Hoa hậu đền Hùng Giáng My. Nhắc tới điều này, Đinh Ngọc Phượng cười bảo: “Có người gọi tôi là bản sao của Hoa hậu đền Hùng Giáng My hay so sánh nhan sắc tôi với chị ấy thì tôi thấy vui lắm. Chị Giáng My là Hoa hậu vừa có nhan sắc vừa có tài năng. Chị cũng có vẻ đẹp quý phái, sang trọng, thanh lịch, cũng là vẻ đẹp mà tôi hướng tới”.

Thu Hà