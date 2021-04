Tài tử Hollywood trình làng bộ sưu tập BP Signature giới thiệu chiếc áo khoác đặc biệt dành cho các quý ông khi bước sang mùa hè.

Chiếc áo khoác Leggera đặc biệt từng xuất hiện lần đầu tiên trong chiến dịch thời trang xuân hè 2020 của nhà mốt Brioni. Năm nay, chiếc áo đặc biệt này một lần nữa xuất hiện trong bộ sưu tập BP Signature mang dấu ấn mạnh mẽ của tài tử Once Upon a Time in Hollywood.

Mẫu áo khoác Leggera có cấu trúc nhẹ tựa như không khí, không có đệm hay vải thừa bên trong nên vừa vặn với cơ thể quý ông và được ví như một làn da thứ hai khi khoác lên mình. Áo không có lớp lót, dễ dàng cuộn gập rồi thả ra mà không bị hỏng dáng áo hay nhăn nhàu, tạo nên sự thoải mái và phù hợp với mùa hè.

Quy trình tạo ra Leggera mất tới 6000 mũi khâu được làm bằng tay và hơn 13 giờ ngồi tỉ mỉ từng chi tiết của những người thợ, khiến nó trở thành một mẫu áo đặc biệt và là biểu tượng may đo thủ công đến từ Brioni.

Xem video quá trình gia công áo Leggera:

browser not support iframe.

Leggera có thể kết hợp với quần jean Chamonix hoặc quần Tigullio. Giá của mỗi chiếc áo khoác Leggera dao động từ 5000 đến 7000 USD (khoảng 115,3 triệu đồng tới 161,4 triệu đồng).

Ngoài Brad Pitt, tài tử Trung Quốc – Trần Khôn – cũng từng diện chiếc áo khoác Brioni lụa trơn có cấu trúc tương tự Leggera khi xuất hiện trong chương trình Happy Camp.

Trần Khôn.

Leggera hướng đến sự tối giản, thoải mái nhưng nam tính, sang trọng như chính hình ảnh của Brad Pitt. Tài tử Hollywood là một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn và là biểu tượng của phong cách quý ông thanh lịch hiện đại đầy tự tin, duyên dáng và quyến rũ. Mỗi trang phục trong bộ sưu tập BP Signature đều thể hiện phong cách đơn giản có chủ ý từ các chất liệu cao cấp và được may đo tinh vi.

Brad Pitt bén duyên điện ảnh từ năm 1987 và đến nay, anh đã có hơn 30 năm hoạt động trong ngành nghệ thuật thứ bảy và trở thành một trong những tài tử hàng đầu của Hollywood. Những bộ phim nổi tiếng nhất của Brad Pitt có thể kể đến như Legends of the Fall (Huyền thoại mùa thu), 12 Monkeys (được đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục nam phụ), Mr. & Mrs. Smith, The Curious Case of Benjamin Button hay The Tree of Life.

Ngân An