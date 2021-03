Tài tử Hollywood giữ được hình thể cân đối và thần thái lãng tử trong bộ ảnh thời trang mới theo phong cách chủ đạo là đơn giản nhưng tinh tế.

Brad Pitt là gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Xuân Hè 2021 NTK Brioni. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mikael Jansson vừa thực hiện bộ ảnh thời trang cho tài tử ở Chateau Mormont – khách sạn yêu thích tại Hollywood, Mỹ của nhiều ngôi sao điện ảnh.

Thành lập từ những năm 1945 tại Rome và đã xuất hiện tại Việt Nam, Brioni mang đậm tinh thần thời trang của giới quý tộc Italy. Ngoài Donald Trump, Brioni cũng là lựa chọn hàng đầu của các sao Hollywood như Brad Pitt, Matthew McConaughey,

Christian Bale, Will Smith, Hugh Jackman, Tom Cruise, Dwayne Johnson...

Trong ánh sáng nhẹ nhàng mang hơi hướng các bộ phim cổ điển, Brad Pitt thể hiện sự thoải mái khi diện chiếc Overshirt có tên gọi là “Vagabond” (tạm dịch: lang thang) mang phong cách tối giản với điểm nhấn là hai túi hộp tạo nên vẻ phong trần, mạnh mẽ. Chiếc áo trị giá khoảng 70 triệu đồng, kết hợp với quần Side tab Zante có giá 25 triệu đồng. Bộ sưu tập Xuân - Hè 2021 mà Brad Pitt làm đại sứ thương hiệu còn có thêm áo thun màu đen trị giá 8 triệu đồng và hướng tới phong cách đơn giản, nam tính.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ TP.Rome của đất nước Italy với tông màu gợi nhớ đến La Mã cổ đại. Trước đây, Brad Pitt từng thủ vai chiến binh Achilles dũng mãnh trong bom tấn Troy (Người hùng thành Troy) vào năm 2003, cùng các bạn diễn Orlando Bloom, Eric Bana và Diane Krudger.

Đến nay, Brad Pitt vẫn được coi là một trong những biểu tượng về lịch lãm, sang trọng vượt thời gian ở Hollywood. Chủ nhân hai tượng vàng Oscar giữ được hình thể săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện.

Brad Pitt bén duyên điện ảnh từ năm 1987 và đến nay, anh đã có hơn 30 năm hoạt động trong ngành nghệ thuật thứ bảy và trở thành một trong những tài tử hàng đầu của Hollywood. Những bộ phim nổi tiếng nhất của Brad Pitt có thể kể đến như Legends of the Fall (Huyền thoại mùa thu), 12 Monkeys (được đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục nam phụ), Mr. & Mrs. Smith, The Curious Case of Benjamin Button hay The Tree of Life.

Ngân An