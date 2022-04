Hơn 30 năm từ ngày tôi đội lên đầu Bùi Bích Phương chiếc vương miện hoa hậu đầu tiên ở nước Việt Nam thống nhất, trông Phương vẫn trẻ, đẹp, một vẻ đẹp mặn mà đằm thắm.

Mới đây tôi gọi điện, hoa hậu Bùi Bích Phương nói em bị FO vừa khỏi nhưng còn mệt, không biết có phải hậu Covid-19 không?... Tôi động viên hoa hậu yên tâm, nhiều người dù âm tính nhưng vẫn còn thấy mệt.

Trước đó chưa lâu, Bùi Bích Phương lên thăm tôi ở nhà vườn Sóc Sơn kể nhiều chuyện và tôi nhận ra sự thành công của hoa hậu Bùi Bích Phương trên nhiều lĩnh vực có yếu tố rất quan trọng là gia đình.

Bị phạt vì viết chữ cẩu thả

Bùi Bích Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức. Thân sinh hoa hậu là cố nghệ sĩ Bùi Đức Minh - một người Hà Nội gốc. Ông là một người tài hoa, yêu nghệ thuật từ nhỏ, đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tôi đã từng trò chuyện và chụp ảnh với ông. Hoa hậu Bùi Bích Phương kể rằng ông rất nghiêm khắc trong việc giáo dục các con. Có lần, cũng là lần duy nhất trong đời, Phương bị ông phạt dùng thước kẻ gõ vào đầu ngón tay khi cô viết cẩu thả. “Từ lúc đó em không bao giờ viết chữ cẩu thả nữa và thường xuyên luyện tập, viết nắn nót. Cho nên về sau chữ viết của em ai cũng khen đẹp”, Phương kể.

Mẹ Bùi Bích Phương là Nguyễn Thị Thuyết Hoa, một nữ sinh xinh đẹp, hiền thục cũng sinh ra trong một gia đình gia giáo. Phương kể: "Mẹ em là tấm gương về sự dịu dàng, rộng lượng, luôn biết cách động viên an ủi mọi người. Với mẹ, vẻ đẹp của người phụ nữ không phải là son phấn, lụa là mà là bản tính giản dị, sống nhân hậu và lấy đức hy sinh làm đầu".

Bùi Bích Phương có hai người anh trai và một chị gái. Chị gái Phương là Bích Đào thì tôi biết. Chính Bích Đào là người đã động viên Bích Phương đi thi hoa hậu vào thời điểm năm 1988, một việc làm vượt ra ngoài những định kiến thời bấy giờ. Bích Đào xinh đẹp không kém Bích Phương, thông minh và nhân ái.

Điều mà Bùi Bích Phương luôn nói về gia đình mình là hai từ "gắn kết". Phương cho rằng chính gia đình đã tạo nên sự gắn kết tốt đẹp nhất giữa những thành viên với nhau, giữa bố mẹ và con cái, giữa anh chị em. Chính sự gắn kết bền chặt tạo nên hạnh phúc, sự yêu thương, cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức.

Ký ức không thể quên về chiếc xe đạp Mipha

Bùi Bích Phương cùng tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm một thời. Phương nhớ lại giây phút đăng quang, chiếc xe đạp Mipha - giải thưởng của hoa hậu lúc đó được dắt ra sân khấu với màu sơn sáng loáng. Dạo đó, nhà Phương còn ở phố Bà Triệu, chỉ có một phòng rộng ở gác hai. Chiếc xe đạp bấy giờ là cả một gia tài, mấy tháng đầu chỉ để ngắm. Chiếc xe được vác lên để ở một góc phòng. Mọi người trong nhà, bạn bè, khách khứa đến chơi ai cũng muốn “sờ một tí”.

Phương đi học (ĐH Tổng hợp Hà Nội khoa Anh) bằng tầu điện. Sau 3 tháng “ngắm”, mọi người bảo Phương mang xe ra tập đi. Lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe đạp Mipha cô “sướng... run người". Ai cũng muốn “đi thử một cái”. Người trong gia đình cũng như bạn bè, Phương đều vui vẻ cho đi thử. “Nhớ lại những ngày đó, em vẫn thấy như hiện ra trước mắt. Ngồi trên xe đạp lâng lâng như đi trên mây. Mỗi lần đi đâu về, em đều lau sạch bóng, vác lên tầng hai, dựng ở góc phòng, khóa lại. Một hôm đi học về muộn, trong người lại thấy mệt, em để xe ở chân cầu thang dù cẩn thận, khóa, rồi xích vào. Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, chạy vội xuống, chiếc xe đã không cánh mà bay”.

Còn nhớ khi tòa soạn hay tin hoa hậu mất giải thưởng, tôi nhờ một người bạn cùng quê lúc đó làm công an ở quận Hai Bà Trưng tìm giúp. Khoảng 3 tuần, anh bạn tôi thông báo đã tìm được xe. Tôi liền theo anh đi nhận dạng xe. Xe đạp thời bấy giờ được đăng ký, có biển số hẳn hoi như xe máy, xe ô tô bây giờ. Tôi không thông báo, muốn dành cho Phương một sự bất ngờ.

Khi chúng tôi đến nhà để xe mất cắp của đồn công an thì thấy một chiếc xe đạp Mipha vẫn còn mới, bị tróc một ít sơn ở càng xe. Đang làm thủ tục để gọi Bùi Bích Phương ra nhận thì có tiếng ồn ào ở ngoài sân. Có người đến nhận xe mất cắp. Công an phường đang kiểm tra giấy tờ. Tôi nhìn ra cửa, thấy một người đàn ông to cao đang cầm lấy ghi đông chiếc xe đạp Mipha kêu lên: “Đây rồi! Xe của tôi đây rồi, cảm ơn các đồng chí. Tôi đã mang nó từ Đức về”. Đúng chiếc xe mà chúng tôi cứ nghĩ là xe giải thưởng của Hoa hậu Bùi Bích Phương. Tôi và anh bạn kiểm tra giấy đăng ký, số hiệu chiếc xe của người đàn ông to cao kia, hoàn toàn trùng khớp với chiếc Mipha. Thì ra chúng tôi nhầm. Hóa đơn của ban tổ chức chuyển cho tôi ghi số khung xe thiếu một con số. Thế là cả hai mừng hụt, anh bạn tôi đỏ mặt bảo: “May mà chưa mời hoa hậu ra, không thì xấu hổ đến độn thổ!”.

Người đẹp tiêu biểu cho các hoa hậu Việt Nam

Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, Bùi Bích Phương sang Hàn Quốc làm luận văn thạc sĩ. Bây giờ Phương đã có thể dùng thành thạo nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Hàn. “Chính gia đình, bố mẹ, anh chị đã động viên, giúp sức cho em vượt lên những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn mà nhiều khi tưởng như không thể vượt qua”, Bùi Bích Phương tâm sự.

Hoa hậu Bùi Bích Phương là người đại diện đầu tiên cho Quỹ giáo dục cao học Hàn Quốc khu vực Đông Nam Á. Suốt 15 năm qua, với vai trò là giám đốc điều hành, Bùi Bích Phương đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển, nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế.

Hiện nay, hoa hậu Bùi Bích Phương đang điều hành chương trình truyền hình mua sắm tại nhà ở Việt Nam. Phương nói với tôi dự định sắp tới sẽ làm đại diện cho công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Wonik (Hàn Quốc).

Hoa hậu Bùi Bích Phương đã có hai con: Gia Hiển (con trai sinh năm 2001) và Phương Anh (con gái sinh năm 2004). Phương nói giáo dục gia đình rất quan trọng. Tiếp nối truyền thống gia đình, tiếp nối tuyền thống gắn kết, Bùi Bích Phương luôn dạy các con biết lắng nghe, quan sát để tự học, tự làm mọi việc, không ỷ lại, biết quan tâm giúp đỡ mọi người, biết yêu lao động và trân trọng sức lao động của người khác.

Nhiều lần báo chí phỏng vấn tôi với câu hỏi: Hoa hậu nào mà anh cho là tiêu biểu cho các hoa hậu Việt Nam?, tôi đều nói: Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất Bùi Bích Phương.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh