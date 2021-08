Bé Bay - con gái của An Nguy và Alex Nguyễn được yêu mến nhờ loạt khoảnh khắc đầy dễ thương và lém lỉnh của mình.

An Nguy (tên thật là Ngụy Thiên An), sinh năm 1987 từng tham gia một số phim điện ảnh như Chờ em đến ngày mai, Chú ơi, đừng lấy mẹ con!...

Ngoài ra, chuyện tình cảm của An Nguy và người yêu đồng giới Alex Nguyễn cũng được công chúng quan tâm không kém. Ngày 25/12 năm ngoái, An Nguy bất ngờ công khai việc có con chung với Alex Nguyễn.

Tháng 3/2021, An Nguy sinh con gái tại Mỹ. Em bé của An Nguy và Alex Nguyễn được đặt tên là Thiên Ý và gọi bằng tên thân mật là bé Bay. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, An Nguy từng viết trên trang cá nhân: "Mình vừa có em bé, và bản thân mình cũng chưa dám chắc liệu mình có thể trở thành người mẹ đủ tốt cho con hay không. Mình chỉ biết cố gắng hết sức, dù lúc vui hay buồn, không để con phải cô đơn trong cuộc đời này".

Từ khi chào đời, bé Bay đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ vẻ dễ thương cùng những biểu cảm gương mặt hài hước, thú vị. Bé Bay có gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười rạng rỡ. Nhiều nhận xét cho rằng, bé Bay là "bản sao" của An Nguy.

An Nguy còn lập cho con gái một tài khoản Instagram riêng có hơn 27 nghìn người theo dõi. Trên các tài khoản mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những hình ảnh đáng yêu của bé Bay khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

An Nguy cũng rất chăm chút cho con gái. Cô thường cho bé Bay diện những trang phục điệu đà, kết hợp với những phụ kiện đầy nữ tính.

