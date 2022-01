Lâu nay, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My luôn được coi là "giai nhân một thời" của Chủ tịch Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng.

Giáng My sinh năm 1971. Năm 1992, Giáng My tham gia và đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng khi đang là sinh viên của trường Nhạc viện Hà Nội. Đây là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức 1 lần duy nhất và 30 năm qua Giáng My vẫn chưa có người kế vị, vì thế chị được mệnh danh là "Hoa hậu độc nhất vô nhị" trong showbiz Việt.

Suốt 30 năm qua, bên cạnh độ hot nghệ thuật của cái tên Giáng My khi phủ sóng điện ảnh, sàn diễn thời trang,... thì chuyện tình bí mật của người đẹp Đền Hùng cũng là tâm điểm của dư luận.

Ở thời điểm tên tuổi rực rỡ nhất, được biết Giáng My là giai nhân được doanh nhân Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tân Hoàng Minh yêu mê đắm. Dù là "người đàn ông bí mật" của Hoa hậu Đền Hùng nhưng ông Đỗ Anh Dũng lại là nhân vật được nhiều người biết đến trên thương trường.

Doanh nhân Đỗ Anh Dũng sinh năm 1961 và hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Tân Hoàng Minh Group từ năm 1993 đến nay. Ông còn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt (từ năm 2015 đến nay). Năm 2006, ông Dũng quyết định hướng Tập đoàn Tân Hoàng Minh vào thị trường bất động sản cao cấp, tạo sự khác biệt trong các sản phẩm và dịch vụ.

Hai cái tên đình đám của thương trường và showbiz thời điểm yêu đương đều được giữ kín bưng chuyện tình. Mãi cho đến năm 2016, con gái Giáng My là Anh Sa (sinh năm 1994) chia sẻ chụp chung và gọi doanh nhân Đỗ Anh Dũng là "daddy", cùng với đó là nhiều hình ảnh thân thiết với 2 thiếu gia của của Tân Hoàng Minh mới khiến dư luận "bán tính bán nghi". Thời điểm đó, người ta truyền tai nhau rằng Anh Sa chính là "ái nữ triệu đô", là kết quả tình yêu của vị Chủ tịch Tập đoàn và Giáng My.

Những hình ảnh được hé lộ năm 2016 dấy lên đồn đoán về mối quan hệ giữa Hoa hậu Giáng My và ông Đỗ Anh Dũng

Sau đó, thông tin này được chính Giáng My xác nhận. Trong chương trình "Chuyện đêm muộn" (2016) Giáng My thừa nhận cả hai từng có mối quan hệ nghiêm túc nhưng ly hôn vì quá thiếu kinh nghiệm hôn nhân. Do quá lý tưởng hóa về tình yêu nên khi trải qua năm đầu của cuộc sống hôn nhân, Giáng My nhanh chóng bị "vỡ mộng".

Vì điều đó, Hoa hậu đền Hùng 1992 quyết định chia tay mà không hề để cho đối phương có cơ hội thanh minh. "16 năm học trong nhạc viện, tôi đã lý tưởng hóa mối tình của mình. Tôi cứ nghĩ rằng một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến, và đó là chàng trai hoàn hảo không tì vết. Nhưng khi hai người cùng chung sống, tôi lại thấy như một trời một vực.

Vì tình yêu, chúng tôi bước vào hôn nhân. Nhưng tình yêu không giống như thực tế rằng người ta phải cọ xát, phải lo cơm, áo, gạo, tiền, đủ thứ hàng ngày. Chính vì vậy, tôi vỡ mộng, chỉ vì một thói hư tật xấu rất nhỏ thôi. Nếu là tôi bây giờ thì không bao giờ có chuyện đó, nhưng khi ấy, tôi quá hoảng hốt và nghĩ rằng hôn nhân như vậy hẳn là địa ngục", Giáng My bộc bạch.

Giáng My cho biết, khi đó, cuộc hôn nhân của chị mới được 1 năm. Chị ra đi trong lặng lẽ, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Chị không quá tự tin, nhưng chị tin rằng mình vẫn có thể sống với hai bàn tay trắng. Chính vì không vướng đến yếu tố tài sản nên cuộc chia tay của chị rất lặng lẽ.

Khi quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình, hoa hậu Giáng My mới sinh con. Cô cũng cho rằng việc khủng hoảng tâm lý sau sinh đã tác động đến cuộc sống vợ chồng, khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bế tắc.

"Đó là một cuộc khủng hoảng vô cùng lớn. Lúc đó, tôi vừa sinh con xong và cũng còn quá trẻ. Mỗi lần nhìn đứa con mình sinh ra, tôi lại lặng lẽ lau nước mắt. Tôi tự nhủ mình cần có trách nhiệm với sinh linh nhỏ bé, xinh đẹp này, và dù có làm bất cứ việc gì, tôi cũng đều dừng lại để nghĩ về con.

Tôi biết lắng nghe vì hy sinh nhiều hơn. Khi ôm con ra đi, tôi cảm thấy lo lắng vì cháu có thể thiếu vắng đi trách nhiệm của một người cha. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi lại cho rằng đó là quyết định đúng đắn", Giáng My kể lại.

Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tân Hoàng Minh, Anh Sa được coi là "ái nữ triệu đô"

Đồng thời, theo Giáng My, chuyện tình này đã khép lại nhiều năm về trước. Dù không còn gắn bó, Giáng My và người xưa vẫn thống nhất cùng nhau giáo dục, chăm sóc con gái. Chính vì lẽ đó, dù luôn kín tiếng chuyện tình cảm, Giáng My vẫn quyết định công khai danh tính cha đẻ của Anh Sa để bảo vệ cuộc sống của con gái khỏi những "xì xào" dư luận.

Đây là lần duy nhất Giáng My công khai chuyện tình cảm. Đến nay, dù đã đi qua thời thanh xuân, đã không còn là "giai nhân" của ông chủ Tân Hoàng Minh, đã 30 năm sau giây phút đăng quang Hoa hậu, cái tên Giáng My vẫn chưa hết hot. Giáng My ghi dấu ấn với nghệ thuật, có chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt, đồng thời cũng là một doanh nhân thành đạt trên thương trường và đã có trong tay khối tài sản nhiều người không dám nghĩ đến.

Anh Sa thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ nổi tiếng

Được biết, hiện tại, "bà mẹ một con" đắt giá này đang sống trong một căn biệt thự xa hoa theo phong cách Châu Âu tại Q2, TP.HCM. Nhà riêng của nàng hậu được nhận xét là không khác gì một tiểu lâu đài sang chảnh với sảnh rộng, trang trí toàn nội thất đắt tiền.

Trên tầng thượng, Giáng My đặc biệt thiết kế một ban công trồng nhiều hoa hồng, vô cùng thích hợp cho những buổi chiều ngồi thưởng trà. Cuộc sống của Giáng My hiện lên trong mắt chúng ta hệt như cuộc sống của những quý tộc cổ điển thời xưa, trang nhã và đẳng cấp.

Giáng My thông thạo 4 ngoại ngữ: Anh, Nga, tiếng Hoa và tiếng Thái. Sau khi sang Thái học ngành truyền thông, người đẹp được một Tập đoàn truyền thông lớn của Thái đã mời làm giám đốc đại diện tại Việt Nam

Hiện tại, chị sống độc thân trong căn biệt thự xa hoa tọa lạc tại quận 2, TP.HCM. Cơ ngơi này được người đẹp trang hoàng theo phong cách châu Âu, gồm 4 tầng lầu.

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển với nội thất đắt đỏ. Phòng khách của căn biệt thự có sức chứa lên tới 200 người, không thua kém 1 sảnh khách sạn hạng sang.

Ngoài ra, sự giàu có của Hoa hậu Đền Hùng còn được thể hiện ở bộ sưu tập xế hộp tiền tỷ mỗi khi đi dự sự kiện, dàn túi xách của những thương hiệu đình đám cũng như rất nhiều món đồ độc đáo, xa xỉ khác. Quả thật có đến trong mơ nhiều người cũng không có được cuộc sống "giàu nứt vách" như của Giáng My.

Cùng với đó, ở độ tuổi 50 nhưng nàng hậu vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Không ngoa khi nhiều người đặt cho Hoa hậu Đền Hùng danh xưng là "hoa hậu không tuổi".

Theo giadinh.net.vn