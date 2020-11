Tại đây, Diễm My hội ngộ NSND Lan Khanh. NSND Lan Khanh chọn diện chiếc váy màu đen với chất liệu gấm với hoạ tiết in chìm dập nổi. Thiết kế có phần nơ to bản làm điểm nhấn. Thời gian gần đây, NSND Lê Khanh chọn diện nhiều thiết kế mới của Đỗ Mạnh Cường. Chị nói yêu thích sự đơn giản, tinh tế và tính ứng dụng cao của trang phục.