Đỗ Thị Hà chia sẻ cô bị ong đốt khi ghi hình cho phần thi "Hoa hậu biển" tại bờ biển Puerto Rico.

Những ngày qua, đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2021 Đỗ Thị Hà vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Ngoài những hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, Đỗ Thị Hà vẫn có thời gian để quay clip chia sẻ về những điều bản thân được trải nghiệm, khám phá tại Puerto Rico.

Theo cảm nhận của Đỗ Thị Hà, ở cuộc thi, các thí sinh đều yêu thương và hòa đồng với nhau như một gia đình. “Hoa hậu Thế giới không phải là nơi chọn ra một cô gái nóng bỏng mà tìm kiếm một cô gái biết yêu thương người khác và yêu thương chính bản thân mình”, Đỗ Thị Hà viết.

browser not support iframe.

Hành động đúng như những gì mình nói, Đỗ Thị Hà vô cùng thân thiện, luôn tươi cười và sẵn sàng giúp đỡ những thí sinh khác khi gặp sự cố. Trong một clip mới đây, Đỗ Thị Hà sẵn sàng hỗ trợ váy cho thí sinh đến từ Trung Quốc để cô dự phần thử thách "Head to Head Challenge".

Nhiều người nhận xét hành động của đại diện Việt Nam vô cùng dễ thương và thân thiện.

Trong một video mới nhất, Đỗ Thị Hà chia sẻ cô bị ong đốt khi ghi hình cho phần thi "Hoa hậu biển" tại bờ biển Puerto Rico. "Sau khi thay đồ xong chúng mình đi bộ ra biển và chia thành nhiều nhóm để quay. Khi mình đang chụp hình thì bị một con ong chích, nọc của con ong khiến mình rất đau. Rất may có chị quản lý thí sinh ở đó nên giúp mình rút nọc ong ra khiến mình đỡ đau hơn", Đỗ Thị Hà tiết lộ.

Cũng theo chia sẻ của Đỗ Thị Hà, dù vẫn còn hơi đau do ong đốt nhưng cô vẫn hoàn thành tốt phần ghi hình của mình trên bãi biển.

Hiện tại, Đỗ Thị Hà cùng các thí sinh khác đang chuẩn bị cho phần thi Miss Sport (Hoa hậu thể thao). Trước đó, đại diện Việt Nam đã hoàn thành tốt phần thi thử thách "Head to Head Challenge" và chụp hình cho phần thi "Dance of the World".

Có thể thấy sau một thời gian ngắn, Đỗ Thị Hà đã có sự tiến bộ vượt bậc cả về nhan sắc, thần thái và kỹ năng trình diễn. Đại diện Việt Nam được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá có khả năng lọt sâu vào cuộc thi Miss World năm nay.

Clip Đỗ Thị Hà chia sẻ bị ong chích:

browser not support iframe.

Hoa hậu Thế giới 2021 với hơn 100 thí sinh đến từ nhiều quốc gia tham dự đang tranh tài ở Puerto Rico. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tới đây.

Hà Lan

Clip: Miss World Vietnam