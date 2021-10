Ana de Armas, nữ diễn viên 33 tuổi người Cuba thủ vai bondgirl Paloma đồng hành với James Bond Daniel Craig trong No Time To Die (Không phải lúc chết).

Trong No Time To Die (Không phải lúc chết) công chiếu toàn cầu ngầy 8/10 tới, nữ diễn viên người Cuba Ana de Armas đảm nhiệm vai bondgirl xinh đẹp quyến rũ bên điệp viên 007.

Mỹ nhân 33 tuổi khoe đường cong quyễn rũ trong chiếc đầm đen cắt xẻ sexy của Louis Vuitton trong buổi ra mắt toàn cầu 'No Time To Die' cách đây vài ngày tại London, Anh.

Phong cách quyến rũ hở bạo luôn gắn liền với Ana de Armas. Cô đặc biệt chuộng đầm đen với cổ khoét sâu.

Mỹ nhân sinh năm 1988 sở hữu chiều cao 1,68 m. Cô đến từ Havana, Cuba. Ana de Armas bắt đầu học diễn xuất từ năm 14 tuổi tại trường sân khấu quốc gia Havana và tốt nghiệp sau đó 4 năm.

Từng đóng nhiều phim nhưng chỉ khi được chọn làm người tình màn ảnh của James Bond trong No Time To Die, Ana de Armas mới được chú ý trên toàn cầu. Cô là nữ diễn viên Latin thứ 2 sau Talisa Soto được chọn vào vai Bondgirl.

Phong cách sexy cùng vẻ đẹp latin nóng bỏng giúp Ana de Armas trở thành gương mặt ăn khách trên các tạp chí.

Trước khi hẹn hò với tài tử Ben Affleck 1 thời gian, nữ diễn viên từng kết hôn nhưng chỉ duy trì cuộc hôn nhân sau 2 năm rồi ly dị vào năm 2013, khi mới có 25 tuổi.

Ana de Armas là diễn viên Cuba nổi tiếng nhất Hollywood hiện tại khi góp mặt trong hàng loạt bom tấn như No Time To Die, Knives Out, Blade Runner 2049....

Trailer 'No Time To Die' - phim sẽ công chiếu toàn cầu từ 8/10/2021

An Na